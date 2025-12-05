Українська крилата ракета "Фламінго" - ЗМІ показали 5 грудня нові фото

У ЗМІ з'явились нові фото української ракети "Фламінго"
У п'ятницю, 5 грудня, ЗМІ оприлюднили нові фото української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". На кадрах видно, наскільки ця ракета велика у порівнянні з людиною, а також фотографії свідчать, що вона реальна.
Відповідні кадри у Facebook розмістив журналіст Associated Press Єфрем Лукацький.
Як виглядає ракета "Фламінго"
"Поки псевдожурналісти й блогери, під керуванням російської пропаганди, кричать, що "все пропало", компанія Fire Point передала військовим чергову партію ракет "Фламінго"", — написав журналіст.
Зазначимо, що ракета має бойову частину до 1150 кг та заявлену дальність у 3000 км.
Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях вже 9 разів. Глава держави підкреслив, що це найкраща крилата ракета, яку виробила Україна.
Окрім того, у листопаді Зеленський анонсував, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва — "Фламінго" та "Рута". За словами президента, це станеться до кінця року.
