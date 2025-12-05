Українська крилата ракета "Фламінго" - ЗМІ показали 5 грудня нові фото

Українська крилата ракета "Фламінго". Фото: Associated Press

У п'ятницю, 5 грудня, ЗМІ оприлюднили нові фото української крилатої ракети FP-5 "Фламінго". На кадрах видно, наскільки ця ракета велика у порівнянні з людиною, а також фотографії свідчать, що вона реальна.

Відповідні кадри у Facebook розмістив журналіст Associated Press Єфрем Лукацький.

Реклама

Читайте також:

Як виглядає ракета "Фламінго"

"Поки псевдожурналісти й блогери, під керуванням російської пропаганди, кричать, що "все пропало", компанія Fire Point передала військовим чергову партію ракет "Фламінго"", — написав журналіст.

Людина біля українскої крилатої ракети "Фламінго". Фото: Associated Press

Українська крилата ракета "Фламінго". Фото: Associated Press

Зазначимо, що ракета має бойову частину до 1150 кг та заявлену дальність у 3000 км.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що українські ракети "Фламінго" були застосовані в реальних операціях вже 9 разів. Глава держави підкреслив, що це найкраща крилата ракета, яку виробила Україна.

Окрім того, у листопаді Зеленський анонсував, що в Україні розпочнеться масове виробництво ракет власного виробництва — "Фламінго" та "Рута". За словами президента, це станеться до кінця року.