Украинская крылатая ракета "Фламинго" - СМИ показали 5 декабря новые фото

Украинская крылатая ракета "Фламинго". Фото: Associated Press

В пятницу, 5 декабря, СМИ обнародовали новые фото украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". На кадрах видно, насколько эта ракета большая по сравнению с человеком, а также фотографии свидетельствуют, что она реальная.

Соответствующие кадры в Facebook разместил журналист Associated Press Ефрем Лукацкий.

Реклама

Читайте также:

Как выглядит ракета "Фламинго"

"Пока псевдожурналисты и блогеры, под управлением российской пропаганды, кричат, что "все пропало", компания Fire Point передала военным очередную партию ракет "Фламинго"", — написал журналист.

Человек возле украинской крылатой ракеты "Фламинго". Фото: Associated Press

Украинская крылатая ракета "Фламинго". Фото: Associated Press

Отметим, что ракета имеет боевую часть до 1150 кг и заявленную дальность в 3000 км.

Напомним, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские ракеты "Фламинго" были применены в реальных операциях уже 9 раз. Глава государства подчеркнул, что это лучшая крылатая ракета, которую произвела Украина.

Кроме того, в ноябре Зеленский анонсировал, что в Украине начнется массовое производство ракет собственного производства — "Фламинго" и "Рута". По словам президента, это произойдет до конца года.