Нужно усиливать позицию: Буданов о переговорах с РФ
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Украине нужно укреплять свою позицию на переговорах. Он считает, что на следующей встрече с РФ мы узнаем много новых деталей.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов во время общения с журналистами 9 апреля.
Заявление Буданова о переговорах с РФ
Буданов рассказал, что на следующих переговорах с Россией мы услышим много нового. Однако главное, чтобы была усилена позиция Украины.
"Мы должны делать все для того, чтобы наша переговорная позиция усиливалась и любые средства для достижения цели оправданы и правильны", — подчеркнул руководитель ОПУ.
Он также ответил на вопрос журналистов, боится ли РФ украинской баллистики. По словам Кирилла Буданова, это пока не те масштабы, которые могут пугать, а вот удары по нефтегазовому комплексу — это для них болезненно.
Как сообщали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что Украина не будет прекращать удары по России. По его словам, несмотря на запросы от международных партнеров, приоритетом остается защита национальных интересов и эффективное противодействие агрессору.
В то же время Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовит новую встречу с США. Сейчас стороны договариваются о переговорах — или в трехстороннем формате, или с визитом американской делегации в Украину, а потом в Москву.
