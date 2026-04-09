Главная Новости дня Прекращать не будем: Буданов об ударах ВСУ по России

Дата публикации 9 апреля 2026 17:10
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не будет прекращать удары по энергетической инфраструктуре России. По его словам, несмотря на запросы от международных партнеров, приоритетом остается защита национальных интересов и эффективное противодействие агрессору. Буданов подчеркнул, что такие действия являются частью войны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в четверг, 9 апреля.

Кирилл Буданов об атаках на Россию

Во время разговора с журналистами глава Офиса президента пояснил, что уже ранее Киев сталкивался с просьбами партнеров не использовать их оружие для ударов по территории РФ.

Он подчеркнул, что Украина должна действовать в соответствии с собственной стратегией и потребностями безопасности.

Комментируя позицию союзников и собственную, Буданов отметил:

"Их (союзников, — Ред.) можно понять, это их правда. Но есть и наша правда, и наш национальный интерес".

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов говорил о том, что одним из важных условий победы Украины является мощная экономика. По его словам, экономическая сила страны определяет ее стратегическую устойчивость и возможности для развития.

Новини.LIVE писали, что ранее Буданов заявлял, что война в Украине является частью Третьей мировой, которая уже продолжается. Он подчеркнул, что завершение этого конфликта предсказать невозможно.

ВСУ Кирилл Буданов война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
