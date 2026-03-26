Буданов заявил, что Третья мировая война началась в Украине

Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война уже давно идет и началась она в Украине. Он акцентировал на невозможности предсказать финал этой трагической ситуации.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 26 марта.

По словам руководителя ОП, войну в Украине нельзя назвать локальным конфликтом.

"Она уже давно идет", — отметил Буданов.

На вопрос журналиста, началась ли в Украине Третья мировая война, он коротко ответил: "Я думаю, что да".

Читайте также:

Он также дал ответ на вопрос, каким видит завершение этой масштабной войны: "Посмотрим, это же война".

Также Буданов в комментарии журналисту Новини.LIVE свое видение успешности переговорного процесса, финалом которого может стать завершение войны в Украине.

В этой беседе с журналистом Новини.LIVE Буданов также объяснил, какие шаги предпримет на посту главы Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Он намерен выслушать насущные проблемы людей.