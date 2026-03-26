Главная Новости дня Буданов заявил, что верит в успешность переговорного процесса

Буданов заявил, что верит в успешность переговорного процесса

Дата публикации 26 марта 2026 20:02
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов высказался о переговорном процессе относительно окончания войны в Украине. Он отметил, что верит в успешность. В то же время фокус внимания сместился после начала боевых действий против Ирана.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 26 марта.

Переговоры по завершению войны в Украине

Буданов отметил, чем больше в мире происходит событий, тем сложнее Украине. Он ответил на вопрос, верит ли в успешность переговорного процесса:

"Я никогда не занимаюсь делами, в которые я не верю. Могут быть разные результаты, но если не веришь, то нет смысла заниматься. Я верю".

Сейчас самым сложным вопросом остается Донбасс.

"Нет вообще проблем с тем, чтобы с россиянами встретиться. Проблема в конечном результате", — добавил руководитель ОП.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на секретаря СНБО Рустема Умерова, 22 марта завершились двухдневные переговоры Украины и США. В частности, стороны обсудили продолжение обменов пленными между Киевом и Москвой.

Известно, что в состав делегации США вошли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груенбаум. В то же время Украину представили Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Сергей Кислица. В Штатах переговоры назвали конструктивными.

Впоследствии стало известно, что вскоре в Украине состоится совещание по итогам переговоров, состоявшихся в США. Деталей пока неизвестно.

война переговоры Украина Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
