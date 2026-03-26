Буданов заявив, що вірить в успішність переговорного процесу

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився про переговорний процес щодо закінчення війни в Україні. Він наголосив, що вірить в успішність. Водночас фокус уваги змістився після початку бойових дій проти Ірану.

Про це Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 26 березня.

Перемовини щодо завершення війни в Україні

Буданов наголосив, чим більше у світі відбувається подій, тим складніше Україні. Він відповів на запитання, чи вірить в успішність переговорного процесу:

"Я ніколи не займаюсь справами, в які я не вірю. Можуть бути різні результати, але якщо не віриш, то немає сенсу займатися. Я вірю".

Наразі найскладнішим питанням залишається Донбас.

"Немає взагалі проблем з тим, щоб з росіянами зустрітися. Проблема в кінцевому результаті", — додав керівник ОП.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова, 22 березня завершилися дводенні перемовини України та США. Зокрема, сторони обговорили продовження обмінів полоненими між Києвом та Москвою.

Відомо, що до складу делегації США увійшли Стів Віткофф, Джаред Кушнер та Джош Груенбаум. Водночас Україну представили Рустем Умєров, Кирило Буданов та Сергій Кислиця. У Штатах перемовини назвали конструктивними.

Згодом стало відомо, що незабаром в Україні відбудеться нарада за підсумками перемовин, що відбулися у США. Деталей наразі невідомо.