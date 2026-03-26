Буданов заявив, що Третя світова війна почалась в Україні
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна вже давно йде і розпочалась вона в Україні. Він акцентував на неможливості передбачити фінал цієї трагічної ситуації.
Про це Кирило Буданов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 26 березня.
За словами керівника ОП, війну в Україні не можна назвати локальним конфліктом.
"Вона вже давно йде", — зазначив Буданов.
На питання журналіста, чи в Україні почалась третя світова війна, він коротко відповів: "Я думаю, що так".
Він також дав відповідь на питання, яким бачить завершення цієї масштабної війни: "Побачимо, це ж війна".
