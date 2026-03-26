Головна Новини дня Буданов заявив, що Третя світова війна почалась в Україні

Буданов заявив, що Третя світова війна почалась в Україні

Дата публікації: 26 березня 2026 20:22
Буданов заявив, що Третя світова війна почалась в Україні
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна вже давно йде і розпочалась вона в Україні. Він акцентував на неможливості передбачити фінал цієї трагічної ситуації.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 26 березня.

Буданов зробив заяву про Третю світову війну

За словами керівника ОП, війну в Україні не можна назвати локальним конфліктом.

"Вона вже давно йде", — зазначив Буданов.

На питання журналіста, чи в Україні почалась третя світова війна, він коротко відповів: "Я думаю, що так".

Він також дав відповідь на питання, яким бачить завершення цієї масштабної війни: "Побачимо, це ж війна".

Новина доповнюється ... 

 

 

Яна Катасонова - редактор стрічки новин
Автор:
Яна Катасонова
