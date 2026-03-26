Буданов назвав перші кроки на посаді голови Ради підприємництва

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов також очолив Раду з питань підтримки підприємництва. На цій посаді перш за все він планує дізнатися проблеми, які хвилюють людей. Вже на основі цього Буданов буде формувати власні пріоритети в роботі.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 26 березня.

Що планує робити Буданов на новій посаді

Кирило Буданов зазначив, що передусім на новій посаді він планує почути думку людей та зрозуміти, що їм потрібно. Лише після цього керівник Ради з питань підтримки підприємництва визначить свої подальші кроки.

"Для початку — послухаю, які в людей є проблеми, і подивимося, що з цього та яким чином ми зможемо вирішити. Думаю, щось ми вирішимо", — сказав Кирило Буданов.

Він також зауважив, що спробує допомогти владнати проблеми, що стосуються Верховної Ради. Водночас Буданов наголосив, що парламентської кризи не існує. Є тільки питання, над якими треба працювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирила Баданова призначили очільником Ради з питань підтримки підприємництва 25 березня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Заступниками Буданова стали Ірина Мудра та Олексій Соболев.

