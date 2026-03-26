Головна Новини дня Буданов назвав перші кроки на посаді голови Ради підприємництва

Буданов назвав перші кроки на посаді голови Ради підприємництва

Дата публікації: 26 березня 2026 20:00
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов також очолив Раду з питань підтримки підприємництва. На цій посаді перш за все він планує дізнатися проблеми, які хвилюють людей. Вже на основі цього Буданов буде формувати власні пріоритети в роботі.

Про це Кирило Буданов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 26 березня.

Що планує робити Буданов на новій посаді

Кирило Буданов зазначив, що передусім на новій посаді він планує почути думку людей та зрозуміти, що їм потрібно. Лише після цього керівник Ради з питань підтримки підприємництва визначить свої подальші кроки.

"Для початку — послухаю, які в людей є проблеми, і подивимося, що з цього та яким чином ми зможемо вирішити. Думаю, щось ми вирішимо", — сказав Кирило Буданов.

Він також зауважив, що спробує допомогти владнати проблеми, що стосуються Верховної Ради. Водночас Буданов наголосив, що парламентської кризи не існує. Є тільки питання, над якими треба працювати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирила Баданова призначили очільником Ради з питань підтримки підприємництва 25 березня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Заступниками Буданова стали Ірина Мудра та Олексій Соболев.

Також ми розповідали про те, що очільник ОП висловився стосовно присутності України на Африканському континенті. Буданов анонсував розробку стратегії розширення відносин. За його словами, Київ поставив перед собою мету захищати український інтерес у цій частині світу.

Крім того, ми писали про те, що українська переговорна група на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим повертається до активної роботи над перемовинами. Пауза, що виникла у процесі, сталася через міжнародні події. Зокрема, йдеться про війну на Близькому Сході.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
