Буданова призначено головою Ради з питань підтримки підприємництва

Кирило Буданов.

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва. Відповідний указ вже підписав український лідер Володимир Зеленський.

Про це йдеться в указі глави держави №268/2026, передає Новини.LIVE.

Буданов став головою Ради з питань підтримки підприємництва

В указі "Про внесення змін до Указу Президента України від 27 червня 2025 року № 421/2025" йдеться про затвердження нового персонального складу Ради.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

В оновленому переліку першим рядком значиться:

"Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України генерал-лейтенант, голова Ради".

В указі йдеться, що його заступниками призначено заступницю голови ОП Ірину Мудру та міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Секретарем Ради з питань підтримки підприємництва є перша заступниця генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента Лариса Яремчук.

Крім того, до складу запрошено декілька власників та топменеджерів найбільших українських компаній з різних секторів економіки.

