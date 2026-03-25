Україна
Головна Новини дня Буданова призначено головою Ради з питань підтримки підприємництва

Буданова призначено головою Ради з питань підтримки підприємництва

Дата публікації: 25 березня 2026 18:24
Кирило Буданов. Фото: ОП

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов очолив Раду з питань підтримки підприємництва. Відповідний указ вже підписав український лідер Володимир Зеленський.

Про це йдеться в указі глави держави №268/2026, передає Новини.LIVE.

В указі "Про внесення змін до Указу Президента України від 27 червня 2025 року № 421/2025" йдеться про затвердження нового персонального складу Ради.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

В оновленому переліку першим рядком значиться:

"Буданов Кирило Олексійович — Керівник Офісу Президента України генерал-лейтенант, голова Ради".

В указі йдеться, що його заступниками призначено заступницю голови ОП Ірину Мудру та міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева.

Секретарем Ради з питань підтримки підприємництва є перша заступниця генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу Президента Лариса Яремчук.

Крім того, до складу запрошено декілька власників та топменеджерів найбільших українських компаній з різних секторів економіки.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, Україна працює над розширенням присутності в Африці. За його словами, країна повинна підтверджувати статус конкурентного та впливового геополітичного гравця. Крім того, необхідно відстоювати власну суб'єктність по всьому світу.

А нещодавно Буданов провів зустріч з очільником дому Габсбургів Карлом фон Габсбургом та вручив йому орден "За заслуги" III ступеня. Він подякував йому за багаторічну підтримку України.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
