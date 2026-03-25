Буданов назначен главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства

Кирилл Буданов. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Соответствующий указ уже подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

Об этом говорится в указе главы государства №268/2026, передает Новини.LIVE.

В указе "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 27 июня 2025 года № 421/2025" говорится об утверждении нового персонального состава Совета.

В обновленном перечне первой строкой значится:

"Буданов Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины генерал-лейтенант, председатель Совета".

В указе говорится, что его заместителями назначены заместитель председателя ОП Ирина Мудрая и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Секретарем Совета по вопросам поддержки предпринимательства является первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса Президента Лариса Яремчук.

Кроме того, в состав приглашены несколько владельцев и топ-менеджеров крупнейших украинских компаний из разных секторов экономики.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, Украина работает над расширением присутствия в Африке. По его словам, страна должна подтверждать статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока. Кроме того, необходимо отстаивать собственную субъектность по всему миру.

А недавно Буданов провел встречу с главой дома Габсбургов Карлом фон Габсбургом и вручил ему орден "За заслуги" III степени. Он поблагодарил его за многолетнюю поддержку Украины.