Буданов назначен главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства. Соответствующий указ уже подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
Об этом говорится в указе главы государства №268/2026, передает Новини.LIVE.
Буданов стал главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства
В указе "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 27 июня 2025 года № 421/2025" говорится об утверждении нового персонального состава Совета.
В обновленном перечне первой строкой значится:
"Буданов Кирилл Алексеевич — Руководитель Офиса Президента Украины генерал-лейтенант, председатель Совета".
В указе говорится, что его заместителями назначены заместитель председателя ОП Ирина Мудрая и министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Секретарем Совета по вопросам поддержки предпринимательства является первый заместитель генерального директора Директората по вопросам социально-экономической политики Офиса Президента Лариса Яремчук.
Кроме того, в состав приглашены несколько владельцев и топ-менеджеров крупнейших украинских компаний из разных секторов экономики.
Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, Украина работает над расширением присутствия в Африке. По его словам, страна должна подтверждать статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока. Кроме того, необходимо отстаивать собственную субъектность по всему миру.
А недавно Буданов провел встречу с главой дома Габсбургов Карлом фон Габсбургом и вручил ему орден "За заслуги" III степени. Он поблагодарил его за многолетнюю поддержку Украины.
