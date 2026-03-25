Буданов: Украина работает над расширением присутствия в Африке

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 13:08
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия на Африканском континенте.

Об этом рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов во время межведомственного координационного совещания, посвященного этой тематике.

Участие в совещании под председательством руководителя ОП приняли министр иностранных дел, представители Офиса президента, Кабинета Министров, Службы внешней разведки и ГУР МО, а также специалисты по ситуации на Африканском континенте.

"Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинский интерес в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасностные и другие интересы в любой точке планеты", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что в предыдущие годы украинские специалисты различных профилей были недостаточно привлечены к обеспечению интересов Украины в Африке.

Участники совещания определили перечень приоритетных стран на Африканском континенте (регион Магриба и Подсахарской Африки), а также государства, международные организации и региональные объединения, финансовые механизмы которых могут быть использованы для продвижения интересов Украины в регионе.

По результатам совещания его участники согласовали проект плана мероприятий по реализации принятых решений и рекомендовали представить его на рассмотрение Кабинета Министров. После этого соответствующие министерства и ведомства получат поручения по обеспечению надлежащего и своевременного выполнения этого плана.

Отметим, представитель ГУР и заместитель председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Буданов занимается подготовкой к обменам пленными. Эта тема остается приоритетной во время всех переговоров. Юсов отметил, что обмены обязательно продолжатся.

А экс-глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в вопросах гарантий безопасности Буданову можно доверять. Также он отметил, что пока остается вопрос их продолжительности. Процесс формирования действенных гарантий продолжается, но основными остаются способности Украины.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
