Буданов — человек, которому можно верить, — Кулеба

Дата публикации 20 марта 2026 12:06
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что главе ОП Кириллу Буданову можно доверять в вопросах гарантий безопасности для Украины. Такую позицию он озвучил в интервью 24 Каналу, комментируя ход нынешних переговоров с международными партнерами.

"Кирилл Буданов — это человек, которому можно верить", — подчеркнул экс-министр.

В то же время он отметил, что главная проблема заключается не в самом тексте будущих гарантий, а в политической воле их выполнять.

Кулеба объяснил это на примере: даже если стороны подписывают детальное соглашение с обязательствами по защите, оно теряет смысл, если в критический момент нет готовности действовать.

"Вот что происходит, когда документ есть, а воли нет", — отметил он.

Отдельно экс-министр обратил внимание, что открытым остается вопрос продолжительности таких гарантий - идет ли речь о нескольких годах или о десятилетиях.

Процесс формирования действенных гарантий продолжается, но, по его мнению, ключевыми остаются собственные возможности Украины.

"Гарантия безопасности номер один — Силы обороны Украины. Гарантия безопасности номер два — интеграция Украины в Европейский Союз. Потому что тебя защищают по-настоящему только, когда ты часть семьи", — подытожил Дмитрий Кулеба.

Сообщалось, что украинская делегация возобновила активную работу над переговорами. Известно, что группа во главе с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым уже в пути.

Также аналитики заметили интересную тенедецию относительно того, кого украинцы видят у власти. Украинское общество положительно относится к приходу Кирилла Буданова к власти в ОПУ.

Результативность решений и политики Кирилла Буданова отметили и в Европе. Там его назвали политиком нового поколения.

