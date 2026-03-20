Буданов — людина, якій можна вірити, — Кулеба

Буданов — людина, якій можна вірити, — Кулеба

Дата публікації: 20 березня 2026 12:06
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що очільнику ОП Кирилу Буданову можна довіряти в питаннях гарантій безпеки для України. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю 24 Каналу, коментуючи перебіг нинішніх перемовин із міжнародними партнерами.

"Кирило Буданов — це людина, якій можна вірити", — наголосив ексміністр.

Читайте також:

Водночас він зауважив, що головна проблема полягає не в самому тексті майбутніх гарантій, а в політичній волі їх виконувати.

Кулеба пояснив це на прикладі: навіть якщо сторони підписують детальну угоду із зобов’язаннями щодо захисту, вона втрачає сенс, якщо в критичний момент немає готовності діяти.

"Ось що відбувається, коли документ є, а волі нема", — зазначив він.

Окремо ексміністр звернув увагу, що відкритим залишається питання тривалості таких гарантій — чи йдеться про кілька років, чи про десятиліття.

Процес формування дієвих гарантій триває, але, на його думку, ключовими залишаються власні спроможності України.

"Гарантія безпеки номер один — Сили оборони України. Гарантія безпеки номер два — інтеграція України в Європейський Союз. Бо тебе захищають по-справжньому тільки, коли ти частина сім'ї", — підсумував Дмитро Кулеба.

Повідомлялося, що українська делегація поновила активну роботу над переговорами. Відомо, що група на чолі з Кирилом Будановим та Рустемом Умєровим уже в дорозі. 

Також аналітики помітили цікаву тенедецію щодо того, кого українці бачать при владі. Українське суспільство позитивно ставиться до приходу Кирила Буданова до влади в ОПУ

Результативність рішень та політики Кирила Буданова відзначили й у Європі. Там його назвали політиком нового покоління.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
