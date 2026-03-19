Головна Новини дня Блогер про феномен Буданова: українці хочуть військових у владі

Дата публікації: 19 березня 2026 14:49
Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Прихід Кирила Буданова на посаду керівникаа Офісу президента стало справжнім "соціальним заспокійлив для України". Це призначення напряму пов'язане із запитом українського суспільства на військових у владі. 

Як повідомляє Новини.LIVE, блогер Михайло Шнайдер розібрав природу так званого "Феномену Буданова" на власній сторінці у Facebook. 

Українці мають запит на військових у владі

"Близько 80% громадян хочуть бачити військових на державних посадах. І оскільки це призначення відповідало очікуванням людей, воно закономірно трансформувалось у високі рейтинги підтримки і довіру до самого Буданова", — зазначив Шнайдер.

Він вважає, що феномен зростаючої довіри до людей із бойовим досвідом пояснюється тим, що українці дедалі частіше бачать у них як гарантію безпеки та захисту, так і здатність ефективно керувати державою.

"Українське суспільство шукає опору в тих, хто дає відчуття безпеки. І військові на прикладі Буданова природно й надалі ставатимуть носіями цієї довіри", — переконаний блогер.

За його словами, ця тенденція може суттєво вплинути на формування майбутнього політичного ландшафту України. 

Водночас, на думку Шнайдера, головним викликом залишається здатність держави ефективно інтегрувати військових у цивільні управлінські процеси.

Зазначимо, раніше європейські аналітики назвали Буданова політиком нової генерації. За їніми словами, він не має "радянського політичного багажу". Новий керівник ОПУ демонструє більш стратегічний і адаптивний тип мислення.

Водночас політолог Кирило Сазонов вважає, що з приходом Буданова Офіс президента, уряд і Верховна Рада працюють у взаємодії. Він став не просто кадровою ротацією, а змінив управлінську модель на Банковій.

військові Кирило Буданов влада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
