Буданов позитивно вплинув на взаємодію ОП, уряду та ВРУ

Після переходу Кирила Буданова з Головного управління розвідки до Офісу президента Банкова, уряд та Верховна Рада працюють у партнерській взаємодії.

Такими спостереженнями поділився військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов, інформує Новини.LIVE.

Як прихід Буданова змінив роботу в ОП

"Перехід Кирила Буданова з ГУР у крісло очільника Офісу Президента став не просто кадровою ротацією, а зміною управлінської моделі на Банковій. Стаття "Командир Банкової" у журналі NV чітко підсвічує цей перехід, коли епоха складних політичних інтриг та неформального впливу на все відходить у минуле. Замість "емоційного мікроменеджменту" ми бачимо на Банковій стиль "холодної ввічливості". Журналісти видання вказують, що тепер нарада — це не селфі в коридорах, а жорстка дисципліна з чітким алгоритмом "завдання — термін — виконання". І це, за словами співрозмовників, вже дає перші плоди", — констатував Сазонов.

За його словами, коли ОП очолив Буданов, парламент та уряд фактично "видихнули", позбувшись постійного тиску через месенджери.

"Натомість тепер Банкова та законодавча і виконавча влади працюють за форматом партнерської взаємодії", — підкреслив політолог.

Ще одна деталь, на яку він звернув увагу, — це кадровий кейс Буданова, який також виявився нетиповим. Адже ми не побачили на Банковій масштабних чисток і нових облич. Натомість Буданов демонструє "холодний прагматизм", щоб державна машина не зупинилася в критичний момент.

"Проте у кадровому кейсі не без гострих кутів. Особливо гостро виглядає питання Олега Татарова, якого не звільнили разом з Єрмаком. Ба більше, куратор силового блоку навіть зміг посилити власні позиції. І ось це кадрове питання залишається головним репутаційним викликом для Буданова. Тож рано чи пізно йому доведеться вирішувати питання Татарова, аби токсичність останнього не почала перетікати на очільника ОП", — акцентував блогер.

Окремої уваги, на його думку, заслуговує дипломатична суб’єктність Буданова: його роль у переговорах із США та РФ додала українській делегації особливої ваги, адже він говорить мовою розвідданих та конкретних результатів.

"Це робить голову ОП зрозумілим і надійним партнером для Заходу. І це також безпосередньо вплинуло на внутрішньополітичні розклади: призначення Буданова допомогло стабілізувати рейтинги влади. Не оминули журналісти й політичних амбіцій колишнього керманича ГУР. Кирило Олексійович з рівнем довіри у 70% та іміджем "людини, що прогнозує перемогу", автоматично перетворюється на ключового гравця майбутнього політичного циклу, незалежно від того, які амбіції він декларує сьогодні", — резюмував Сазонов.

Нещодавно міський голова Дніпра Борис Філатов відзначив роботу Кирила Буданова в Офісі президента. За його словами, після того, як Буданов очолив ОПУ взаємодія з центральною владою для Дніпра стала простішою.

Своєю чергою, політичний експерт Олексій Голобуцький зазначав, що очоливши Офіс президента, Буданов активізував повернення полонених. На його думку, Буданов перетворив процес повернення полонених на власну гуманітарну місію.

Раніше політичний експерт Володимир Цибулько відзначив прагматизм Кирила Буданова в переговорах і його жорстку позицію проти корупції. За його словами, наразі головним для Буданова залишається дипломатичний напрям.