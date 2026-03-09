Філатов прокоментував зміни в Офісі президента з приходом Кирила Буданова

Кирило Буданов на засіданні Ради національної безпеки і оборони в Києві. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Після призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента взаємодія з центральною владою для Дніпра стала простішою, а "постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів" припинилися.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Відповідаючи на запитання про можливу "відлигу" у відносинах із Банковою після відставки Андрія Єрмака і призначення Буданова, Філатов сказав, що "дихати стало значно легше". Водночас він уточнив, що не може чітко пояснити причину таких змін і говорить радше про власні відчуття.

За словами мера Дніпра, полегшення може бути пов'язане з тим, що Буданов сконцентрувався на міжнародному треку, а всередині країни припинився пошук "уявних внутрішніх ворогів". Саме так Філатов описав зміни у підходах після зміни кадрових перестановок в ОП.

Також діяльність Кирила Буданова позитивно оцінилася в контексті обміну полоненими. Так блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький пояснив, як Буданов змінив підхід до гуманітарної місії.

Соціологи оприлюднили рейтинг довіри українців до топпосадовців та кого бачать наступним президентом.