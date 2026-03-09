Відео
Дихати легше — Філатов про зміни в ОП під керівництвом Буданова

Дихати легше — Філатов про зміни в ОП під керівництвом Буданова

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 13:35
Філатов прокоментував зміни в Офісі президента з приходом Кирила Буданова
Кирило Буданов на засіданні Ради національної безпеки і оборони в Києві. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Після призначення Кирила Буданова керівником Офісу Президента взаємодія з центральною владою для Дніпра стала простішою, а "постійне колупання та пошук внутрішніх ворогів" припинилися.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив мер Дніпра Борис Філатов. 

Читайте також:

Мер Дніпра похвалив Кирила Буданова за позитивні зміни 

Відповідаючи на запитання про можливу "відлигу" у відносинах із Банковою після відставки Андрія Єрмака і призначення Буданова, Філатов сказав, що "дихати стало значно легше". Водночас він уточнив, що не може чітко пояснити причину таких змін і говорить радше про власні відчуття.

За словами мера Дніпра, полегшення може бути пов'язане з тим, що Буданов сконцентрувався на міжнародному треку, а всередині країни припинився пошук "уявних внутрішніх ворогів". Саме так Філатов описав зміни у підходах після зміни кадрових перестановок в ОП.

Також діяльність Кирила Буданова позитивно оцінилася в контексті обміну полоненими. Так блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький пояснив, як Буданов змінив підхід до гуманітарної місії.

Соціологи оприлюднили рейтинг довіри українців до топпосадовців та кого бачать наступним президентом

Офіс президента Дніпро політики Борис Філатов Кирило Буданов
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
