Главная Новости дня Дышать легче — Филатов об изменениях в ОП под руководством Буданова

Дышать легче — Филатов об изменениях в ОП под руководством Буданова

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 13:35
Филатов прокомментировал изменения в Офисе президента с приходом Кирилла Буданова
Кирилл Буданов на заседании Совета национальной безопасности и обороны в Киеве. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

После назначения Кирилла Буданова руководителем Офиса Президента взаимодействие с центральной властью для Днепра стало проще, а "постоянное ковыряние и поиск внутренних врагов" прекратились.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также:

Мэр Днепра похвалил Кирилла Буданова за положительные изменения

Отвечая на вопрос о возможной "оттепели" в отношениях с Банковой после отставки Андрея Ермака и назначения Буданова, Филатов сказал, что "дышать стало значительно легче". В то же время он уточнил, что не может четко объяснить причину таких изменений и говорит скорее о собственных ощущениях.

По словам мэра Днепра, облегчение может быть связано с тем, что Буданов сконцентрировался на международном треке, а внутри страны прекратился поиск "мнимых внутренних врагов". Именно так Филатов описал изменения в подходах после смены кадровых перестановок в ОП.

Также деятельность Кирилла Буданова положительно оценили в контексте обмена пленными. Так блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий объяснил, как Буданов изменил подход к гуманитарной миссии.

Социологи обнародовали рейтинг доверия украинцев к топ-чиновникам и кого видят следующим президентом.

Офис президента Днепр политики Борис Филатов Кирилл Буданов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
