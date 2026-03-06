Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов-Зеленський-Залужний — кого українці бачать президентом

Буданов-Зеленський-Залужний — кого українці бачать президентом

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 11:52
Кого українці хотіли б бачити наступним президентом України — опитування
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

За даними нового соціологічного опитування, Кирило Буданов увійшов до трійки політиків, яких українці найчастіше називають бажаними кандидатами на посаду президента. Серед тих, хто вже визначився з вибором і планує голосувати, його готові підтримати 12% респондентів.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного з 23 по 28 лютого агенцією "Перша рейтингова система".

Реклама
Читайте також:

Кого хочуть обрати українці у президенти України

Відомо, що опитування провели серед 2000 респондентів.

Найвищий рівень підтримки серед потенційних кандидатів зберігає чинний глава держави Володимир Зеленський — за нього висловилися 29,2% учасників опитування. Другим іде колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого підтримують 25,4% респондентів.

Опитування про фаворитів на виборах
За які партії готові голосувати українці у разі виборів. Фото: Rate1
За кого хочуть голосувати українці на виборах
Кого українці обрали б у президенти України. Фото: Rate1

Також до першої п'ятірки увійшли п'ятий президент України Петро Порошенко з показником 7,1% та харківський міський голова Ігор Терехов, який набрав 4,9%.

Раніше Володимир Зеленський відповів, чи буде балотуватися знову, якщо почнуться вибори в Україні.

Тим часом в партії "Слуга народу" сказали про те, чи можуть в Україні провести вибори цього року

Володимир Зеленський українці Валерій Залужний Кирило Буданов президент
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації