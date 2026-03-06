Кого українці хотіли б бачити наступним президентом України — опитування

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

За даними нового соціологічного опитування, Кирило Буданов увійшов до трійки політиків, яких українці найчастіше називають бажаними кандидатами на посаду президента. Серед тих, хто вже визначився з вибором і планує голосувати, його готові підтримати 12% респондентів.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного з 23 по 28 лютого агенцією "Перша рейтингова система".

Відомо, що опитування провели серед 2000 респондентів.

Найвищий рівень підтримки серед потенційних кандидатів зберігає чинний глава держави Володимир Зеленський — за нього висловилися 29,2% учасників опитування. Другим іде колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого підтримують 25,4% респондентів.

За які партії готові голосувати українці у разі виборів. Фото: Rate1

Кого українці обрали б у президенти України. Фото: Rate1

Також до першої п'ятірки увійшли п'ятий президент України Петро Порошенко з показником 7,1% та харківський міський голова Ігор Терехов, який набрав 4,9%.

