Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов-Зеленский-Залужный — кого украинцы видят президентом

Буданов-Зеленский-Залужный — кого украинцы видят президентом

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:52
Кого украинцы хотели бы видеть следующим президентом Украины — опрос
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

По данным нового социологического опроса, Кирилл Буданов вошел в тройку политиков, которых украинцы чаще всего называют желаемыми кандидатами на пост президента. Среди тех, кто уже определился с выбором и планирует голосовать, его готовы поддержать 12% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного с 23 по 28 февраля агентством "Первая рейтинговая система".

Реклама
Читайте также:

Кого хотят выбрать украинцы в президенты Украины

Известно, что опрос провели среди 2000 респондентов.

Самый высокий уровень поддержки среди потенциальных кандидатов сохраняет действующий глава государства Владимир Зеленский — за него высказались 29,2% участников опроса. Вторым идет бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживают 25,4% респондентов.

Опитування про фаворитів на виборах
За какие партии готовы голосовать украинцы в случае выборов. Фото: Rate1
За кого хочуть голосувати українці на виборах
Кого украинцы выбрали бы в президенты Украины. Фото: Rate1

Также в первую пятерку вошли пятый президент Украины Петр Порошенко с показателем 7,1% и харьковский городской голова Игорь Терехов, который набрал 4,9%.

Ранее Владимир Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова, если начнутся выборы в Украине.

Между тем в партии "Слуга народа" сказали о том, могут ли в Украине провести выборы в этом году.

Владимир Зеленский украинцы Валерий Залужный Кирилл Буданов президент
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации