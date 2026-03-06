Кого украинцы хотели бы видеть следующим президентом Украины — опрос

Буданов-Зеленский-Залужный — кого украинцы видят президентом
По данным нового социологического опроса, Кирилл Буданов вошел в тройку политиков, которых украинцы чаще всего называют желаемыми кандидатами на пост президента. Среди тех, кто уже определился с выбором и планирует голосовать, его готовы поддержать 12% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного с 23 по 28 февраля агентством "Первая рейтинговая система".
Кого хотят выбрать украинцы в президенты Украины
Известно, что опрос провели среди 2000 респондентов.
Самый высокий уровень поддержки среди потенциальных кандидатов сохраняет действующий глава государства Владимир Зеленский — за него высказались 29,2% участников опроса. Вторым идет бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживают 25,4% респондентов.
Также в первую пятерку вошли пятый президент Украины Петр Порошенко с показателем 7,1% и харьковский городской голова Игорь Терехов, который набрал 4,9%.
