Кого украинцы хотели бы видеть следующим президентом Украины — опрос

По данным нового социологического опроса, Кирилл Буданов вошел в тройку политиков, которых украинцы чаще всего называют желаемыми кандидатами на пост президента. Среди тех, кто уже определился с выбором и планирует голосовать, его готовы поддержать 12% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного с 23 по 28 февраля агентством "Первая рейтинговая система".

Кого хотят выбрать украинцы в президенты Украины

Известно, что опрос провели среди 2000 респондентов.

Самый высокий уровень поддержки среди потенциальных кандидатов сохраняет действующий глава государства Владимир Зеленский — за него высказались 29,2% участников опроса. Вторым идет бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого поддерживают 25,4% респондентов.

Также в первую пятерку вошли пятый президент Украины Петр Порошенко с показателем 7,1% и харьковский городской голова Игорь Терехов, который набрал 4,9%.

Ранее Владимир Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова, если начнутся выборы в Украине.

Между тем в партии "Слуга народа" сказали о том, могут ли в Украине провести выборы в этом году.