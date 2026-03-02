Відео
Україна
Головна Новини дня З приходом Буданова ОП почав очищатися від схем, — експерт

З приходом Буданова ОП почав очищатися від схем, — експерт

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 19:10
Експерт оцінив, як приход Буданова вплинув на Офіс президента — деталі
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Із приходом Кирила Буданова Офіс президента почав поступово очищуватися від корупційних схем. Він сприймає їх на одному рівні з діяльністю ДРГ.

Про це, аналізуючи недавнє інтерв'ю екскерівника ГУР, заявив блогер і політичний експерт Віктор Таран, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Експерт оцінив ефективність роботи Буданова в ОП

На його думку, Буданов продовжить "демонтаж цікавих і масштабних схем".

"Багато цікавого прозвучало в недавньому інтерв'ю Кирила Буданова. Особливо заінтригували слова очільника ОП про боротьбу з корупцією та відновлення справедливості, які він назвав головними пріоритетами своєї роботи, враховуючи суспільний запит українців. І в цьому спостерігається не лише стратегічний підхід Буданова до процесів в державі та розуміння проблем простих громадян, але й досить прагматична безпекова логіка", — зазначає політолог.

За словами Тарана, для колишнього розвідника розкрадання державних ресурсів під час війни — це не просто "економічний злочин", а безпосередня загроза обороноздатності.

"Буданов об'єктивно сприймає корупційні схеми на одному рівні з діяльністю ДРГ. Адже будь-яка діра в бюджеті — це вхідні двері для ворога. Хтось скаже, що корупцію ліквідувати неможливо? Але навіть Офіс президента — орган, який раніше в суспільній уяві за часту асоціювався з кулуарними домовленостями — з приходом Буданова став поступово очищатися від схем, кадрового баласту і тіньових впливів, про що говорять як експерти, так і нардепи. А це приклад того, як нормальні підходи, можна і треба масштабувати на державний рівень. Питання лише в управлінцях, які здатні їх ефективно імплементувати", — стверджує Таран.

Щодо питання справедливості, експерт наголошує: попри витривалість українців в умовах відключень електроенергії та зростання цін, у суспільства нульова толерантність до "бенкету під час чуми". Відчуття несправедливості підриває довіру, а довіра є критично важливим ресурсом для держави, що воює, і Буданов це усвідомлює.

"Що це означає на практиці? Кирило Олексійович ще з часів роботи в ГУР звик до педантичності та доведення операцій до логічного фіналу. Тож якщо він публічно маркує корупцію як ключовий "біч держави", це означає, що етап попереджень завершено. Попереду — нас чекає демонтаж багатьох цікавих і масштабних схем. А враховуючи слова Буданова про хороші відносини з антикорупційним сектором, важливо розуміти, що до цього процесу планується залучити всю антикорупційну спільноту. Як державну, так і неурядову. І, вочевидь, це уже не питання "рейтингів" чи "політтехнологій", а стратегічна необхідність. Бо лише так можна зберегти довіру, без якої неможлива тривала боротьба", — підсумував Віктор Таран.

Нещодавні заяви Буданова

Керівник Офісу президента заявив, що до завершення війни Україна не зможе повністю вирішити питання мобілізації. Він підкреслив, що така проблема є типовою й для інших держав у схожих історичних обставинах.

Буданов також попередив про можливе зростання кількості терактів на території України, зазначивши, що Росія може й надалі застосовувати подібні методи для дестабілізації ситуації всередині країни.

Водночас Буданов наголосив, що Україна сподівається на успіх мирних переговорів із Росією. За словами керівника ОП, дипломатичний трек може дати позитивний результат і стати кроком до завершення війни.

Офіс президента корупція Україна зміни Кирило Буданов
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
