Эксперт заявил, что с приходом Буданова ОП очищается от схем

Эксперт заявил, что с приходом Буданова ОП очищается от схем

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 19:10
Как приход Буданова изменил Офис президента — оценка эксперта
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

С приходом Кирилла Буданова Офис президента начал постепенно очищаться от коррупционных схем. Он воспринимает их на одном уровне с деятельностью ДРГ.

Об этом, анализируя недавнее интервью экс-руководителя ГУР, заявил блогер и политический эксперт Виктор Таран, информирует Новини.LIVE.



Эксперт оценил эффективность работы Буданова в ОП

По его мнению, Буданов продолжит "демонтаж интересных и масштабных схем".

"Много интересного прозвучало в недавнем интервью Кирилла Буданова. Особенно заинтриговали слова главы ОП о борьбе с коррупцией и восстановлении справедливости, которые он назвал главными приоритетами своей работы, учитывая общественный запрос украинцев. И в этом наблюдается не только стратегический подход Буданова к процессам в государстве и понимание проблем простых граждан, но и достаточно прагматичная логика безопасности", — отмечает политолог.

По словам Тарана, для бывшего разведчика хищение государственных ресурсов во время войны — это не просто "экономическое преступление", а непосредственная угроза обороноспособности.

"Буданов объективно воспринимает коррупционные схемы на одном уровне с деятельностью ДРГ. Ведь любая дыра в бюджете — это входная дверь для врага. Кто-то скажет, что коррупцию ликвидировать невозможно? Но даже Офис президента — орган, который раньше в общественном воображении за частую ассоциировался с кулуарными договоренностями — с приходом Буданова стал постепенно очищаться от схем, кадрового балласта и теневых влияний, о чем говорят как эксперты, так и нардепы. А это пример того, как нормальные подходы, можно и нужно масштабировать на государственный уровень. Вопрос лишь в управленцах, которые способны их эффективно имплементировать", — утверждает Таран.

По вопросу справедливости, эксперт отмечает: несмотря на выносливость украинцев в условиях отключений электроэнергии и роста цен, у общества нулевая толерантность к "пиру во время чумы". Ощущение несправедливости подрывает доверие, а доверие является критически важным ресурсом для воюющего государства, и Буданов это осознает.

"Что это означает на практике? Кирилл Алексеевич еще со времен работы в ГУР привык к педантичности и доведению операций до логического финала. Поэтому если он публично маркирует коррупцию как ключевой "бич государства", это означает, что этап предупреждений завершен. Впереди — нас ждет демонтаж многих интересных и масштабных схем. А учитывая слова Буданова о хороших отношениях с антикоррупционным сектором, важно понимать, что к этому процессу планируется привлечь все антикоррупционное сообщество. Как государственное, так и неправительственное. И, очевидно, это уже не вопрос "рейтингов" или "политтехнологий", а стратегическая необходимость. Потому что только так можно сохранить доверие, без которого невозможна длительная борьба", — подытожил Виктор Таран.

Недавние заявления Буданова

Руководитель Офиса президента заявил, что до завершения войны Украина не сможет полностью решить вопрос мобилизации. Он подчеркнул, что такая проблема является типичной и для других государств в похожих исторических обстоятельствах.

Буданов также предупредил о возможном росте количества терактов на территории Украины, отметив, что Россия может и в дальнейшем применять подобные методы для дестабилизации ситуации внутри страны.

В то же время Буданов подчеркнул, что Украина надеется на успех мирных переговоров с Россией. По словам руководителя ОП, дипломатический трек может дать положительный результат и стать шагом к завершению войны.

Офис президента коррупция Украина изменения Кирилл Буданов
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
