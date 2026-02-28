Повністю підтримую антикорупційні органи у справі очищення українського уряду, — Буданов

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю провідному ліванському виданню Almodon заявив, що він особисто підтримує антикорупційні органи щодо очищення українського уряду.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на інтерв'ю очільника ОП.

Реклама

Читайте також:

Буданов про очищення українського уряду

"Корупція — одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що керівник ОП Кирило Буданов під час нещодавньої The Justice Conference зазначав, що для українського суспільства важливим проявом справедливості є боротьба з корупцією. Тому антикорупційна політика є першочерговим напрямом уваги для ОП та всієї вертикалі влади в цілому.

Інші заяви Буданова

В інтерв'ю Almodon Буданов також зазначив, що зараз Україна надважлива для Європи. Він зауважив, що наша держава стала щитом для інших країн.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що Києву не варто чекати падіння режиму Путіна. Натомість потрібно створювати умови, в яких Росія не зможе вижити як імперія.

Кирило Буданов також відповів, чи можливо провести в Україні вибори й чи буде він брати участь. Він зауважив, що зараз найголовніше інше — налагодити ефективний переговорний процес.