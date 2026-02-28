Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов підтримав роботу антикорупційних органів й очищення уряду

Буданов підтримав роботу антикорупційних органів й очищення уряду

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:16
Повністю підтримую антикорупційні органи у справі очищення українського уряду, — Буданов
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв'ю провідному ліванському виданню Almodon заявив, що він особисто підтримує антикорупційні органи щодо очищення українського уряду.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на інтерв'ю очільника ОП.

Реклама
Читайте також:

Буданов про очищення українського уряду

"Корупція — одна з найбільших бід, яка може вразити будь-яку країну, особливо під час війни. Я особисто підтримую зусилля антикорупційних органів щодо очищення українського уряду", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що керівник ОП Кирило Буданов під час нещодавньої The Justice Conference зазначав, що для українського суспільства важливим проявом справедливості є боротьба з корупцією. Тому антикорупційна політика є першочерговим напрямом уваги для ОП та всієї вертикалі влади в цілому.

Інші заяви Буданова

В інтерв'ю Almodon Буданов також зазначив, що зараз Україна надважлива для Європи. Він зауважив, що наша держава стала щитом для інших країн.

Керівник Офісу Президента також наголосив, що Києву не варто чекати падіння режиму Путіна. Натомість потрібно створювати умови, в яких Росія не зможе вижити як імперія.

Кирило Буданов також відповів, чи можливо провести в Україні вибори й чи буде він брати участь. Він зауважив, що зараз найголовніше інше — налагодити ефективний переговорний процес.

корупція Кирило Буданов влада уряд очищення
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації