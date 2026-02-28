Буданов заявил, что полностью поддерживает антикоррупционные органы по очищению украинского правительства

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью ведущему ливанскому изданию Almodon заявил, что он лично поддерживает антикоррупционные органы по очищению украинского правительства.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на интервью руководителя ОП.

Буданов об очищении украинского правительства

"Коррупция — одна из самых больших бед, которая может поразить любую страну, особенно во время войны. Я лично поддерживаю усилия антикоррупционных органов по очищению украинского правительства", — сказал Буданов.

Напомним, что руководитель ОП Кирилл Буданов во время недавней The Justice Conference отмечал, что для украинского общества важным проявлением справедливости есть борьба с коррупцией. Поэтому антикоррупционная политика является первостепенным направлением внимания для ОП и всей вертикали власти в целом.

Другие заявления Буданова

В интервью Almodon Буданов также отметил, что сейчас Украина очень важна для Европы. Он отметил, что наше государство стало щитом других стран.

Руководитель Офиса Президента также подчеркнул, что Киеву не следует ожидать падения режима Путина. Вместо этого нужно создавать условия, в которых Россия не сможет выжить как империя.

Кирилл Буданов также ответил, возможно ли провести в Украине выборы и будет ли он участвовать. Он отметил, что сейчас самое главное — наладить эффективный переговорный процесс.