Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня С приходом Буданова ОП, Кабмин и ВР работают во взаимодействии, — блогер

С приходом Буданова ОП, Кабмин и ВР работают во взаимодействии, — блогер

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 11:49
Буданов наладил взаимодействие ОП, правительства и Рады
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

После перехода Кирилла Буданова из Главного управления разведки в Офис президента Банковая, правительство и Верховная Рада работают в партнерском взаимодействии.

Такими наблюдениями поделился военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов, информирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как приход Буданова изменил работу в ОП

"Переход Кирилла Буданова из ГУР в кресло главы Офиса Президента стал не просто кадровой ротацией, а изменением управленческой модели на Банковой. Статья "Командир Банковой" в журнале NV четко подсвечивает этот переход, когда эпоха сложных политических интриг и неформального влияния на все уходит в прошлое. Вместо "эмоционального микроменеджмента" мы видим на Банковой стиль "холодной вежливости". Журналисты издания указывают, что теперь совещание — это не селфи в коридорах, а жесткая дисциплина с четким алгоритмом "задача — срок — выполнение". И это, по словам собеседников, уже дает первые плоды", — констатировал Сазонов.

По его словам, когда ОП возглавил Буданов, парламент и правительство фактически "выдохнули", избавившись от постоянного давления через мессенджеры.

"Зато теперь Банковая и законодательная и исполнительная власти работают по формату партнерского взаимодействия", — подчеркнул политолог.

Еще одна деталь, на которую он обратил внимание, — это кадровый кейс Буданова, который также оказался нетипичным. Ведь мы не увидели на Банковой масштабных чисток и новых лиц. Зато Буданов демонстрирует "холодный прагматизм", чтобы государственная машина не остановилась в критический момент.

"Однако в кадровом кейсе не без острых углов. Особенно остро выглядит вопрос Олега Татарова, которого не уволили вместе с Ермаком. Более того, куратор силового блока даже смог усилить собственные позиции. И вот этот кадровый вопрос остается главным репутационным вызовом для Буданова. Поэтому рано или поздно ему придется решать вопрос Татарова, чтобы токсичность последнего не начала перетекать на главу ОП", — акцентировал блогер.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает дипломатическая субъектность Буданова: его роль в переговорах с США и РФ добавила украинской делегации особого веса, ведь он говорит на языке разведданных и конкретных результатов.

"Это делает главу ОП понятным и надежным партнером для Запада. И это также непосредственно повлияло на внутриполитические расклады: назначение Буданова помогло стабилизировать рейтинги власти. Не обошли журналисты и политические амбиции бывшего руководителя ГУР. Кирилл Алексеевич с уровнем доверия в 70% и имиджем "человека, прогнозирующего победу", автоматически превращается в ключевого игрока будущего политического цикла, независимо от того, какие амбиции он декларирует сегодня", — резюмировал Сазонов.

Недавно городской голова Днепра Борис Филатов отметил работу Кирилла Буданова в Офисе президента. По его словам, после того, как Буданов возглавил ОПУ взаимодействие с центральной властью для Днепра стало проще.

В свою очередь, политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечал, что возглавив Офис президента, Буданов активизировал возвращение пленных. По его мнению, Буданов превратил процесс возвращения пленных в собственную гуманитарную миссию.

Ранее политический эксперт Владимир Цыбулько отметил прагматизм Кирилла Буданова в переговорах и его жесткую позицию против коррупции. По его словам, сейчас главным для Буданова остается дипломатическое направление.

Верховная Рада Офис президента Украина Кирилл Буданов правительство
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации