Буданов наладил взаимодействие ОП, правительства и Рады

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

После перехода Кирилла Буданова из Главного управления разведки в Офис президента Банковая, правительство и Верховная Рада работают в партнерском взаимодействии.

Такими наблюдениями поделился военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как приход Буданова изменил работу в ОП

"Переход Кирилла Буданова из ГУР в кресло главы Офиса Президента стал не просто кадровой ротацией, а изменением управленческой модели на Банковой. Статья "Командир Банковой" в журнале NV четко подсвечивает этот переход, когда эпоха сложных политических интриг и неформального влияния на все уходит в прошлое. Вместо "эмоционального микроменеджмента" мы видим на Банковой стиль "холодной вежливости". Журналисты издания указывают, что теперь совещание — это не селфи в коридорах, а жесткая дисциплина с четким алгоритмом "задача — срок — выполнение". И это, по словам собеседников, уже дает первые плоды", — констатировал Сазонов.

По его словам, когда ОП возглавил Буданов, парламент и правительство фактически "выдохнули", избавившись от постоянного давления через мессенджеры.

"Зато теперь Банковая и законодательная и исполнительная власти работают по формату партнерского взаимодействия", — подчеркнул политолог.

Еще одна деталь, на которую он обратил внимание, — это кадровый кейс Буданова, который также оказался нетипичным. Ведь мы не увидели на Банковой масштабных чисток и новых лиц. Зато Буданов демонстрирует "холодный прагматизм", чтобы государственная машина не остановилась в критический момент.

"Однако в кадровом кейсе не без острых углов. Особенно остро выглядит вопрос Олега Татарова, которого не уволили вместе с Ермаком. Более того, куратор силового блока даже смог усилить собственные позиции. И вот этот кадровый вопрос остается главным репутационным вызовом для Буданова. Поэтому рано или поздно ему придется решать вопрос Татарова, чтобы токсичность последнего не начала перетекать на главу ОП", — акцентировал блогер.

Отдельного внимания, по его мнению, заслуживает дипломатическая субъектность Буданова: его роль в переговорах с США и РФ добавила украинской делегации особого веса, ведь он говорит на языке разведданных и конкретных результатов.

"Это делает главу ОП понятным и надежным партнером для Запада. И это также непосредственно повлияло на внутриполитические расклады: назначение Буданова помогло стабилизировать рейтинги власти. Не обошли журналисты и политические амбиции бывшего руководителя ГУР. Кирилл Алексеевич с уровнем доверия в 70% и имиджем "человека, прогнозирующего победу", автоматически превращается в ключевого игрока будущего политического цикла, независимо от того, какие амбиции он декларирует сегодня", — резюмировал Сазонов.

Недавно городской голова Днепра Борис Филатов отметил работу Кирилла Буданова в Офисе президента. По его словам, после того, как Буданов возглавил ОПУ взаимодействие с центральной властью для Днепра стало проще.

В свою очередь, политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечал, что возглавив Офис президента, Буданов активизировал возвращение пленных. По его мнению, Буданов превратил процесс возвращения пленных в собственную гуманитарную миссию.

Ранее политический эксперт Владимир Цыбулько отметил прагматизм Кирилла Буданова в переговорах и его жесткую позицию против коррупции. По его словам, сейчас главным для Буданова остается дипломатическое направление.