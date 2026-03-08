Буданов провел встречу с Предстоятелем ПЦУ Епифанием — что известно

Буданов встретился с Предстоятелем ПЦУ Епифанием — о чем говорили
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов провел важную встречу с Предстоятелем Православной Церкви Украины Епифанием, обсудив поддержку воинов и духовную стойкость народа во время войны. Он подчеркнул, что вера помогает украинцам выстоять и сохранять внутреннюю силу и надежду на победу.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя ОП.
Встреча Буданова с митрополитом Епифанием
Буданов подчеркнул, что Россия стремится не только захватить украинскую землю, но и подорвать духовную идентичность государства, поэтому поддержка Церкви важна для моральной и духовной обороны общества.
"Украинская поместная церковь поддерживает воинов и их семьи, объединяет людей вокруг общих ценностей и духовной стойкости. Церковь остается рядом с народом и государством в это непростое время", — отметил Буданов.
Во время встречи руководитель ОП и Предстоятель ПЦУ обсудили молитвенную опеку за украинских воинов и защиту духовной свободы страны.
"Спасибо Блаженнейшему за мудрые слова и молитвы за наше государство, воинов и народ", — добавил глава ОП.
Предыдущие заявления Буданова
Руководитель Офиса Президента заявил, что полностью решить вопрос мобилизации в стране до завершения войны будет невозможно. Он подчеркнул, что подобные трудности были характерны и для других государств во времена конфликтов.
Буданов также предупредил о возможном росте количества терактов на территории Украины, отметив, что Россия может продолжать использовать такие методы для дестабилизации внутренней ситуации.
В то же время руководитель ОП выразил уверенность в перспективе мирных переговоров с РФ. По его словам, дипломатический трек может дать положительные результаты и стать шагом к завершению войны, даже несмотря на продолжающиеся боевые действия на фронте.
