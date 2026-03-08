Буданов зустрівся з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм — деталі

Буданов провів важливу зустріч з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів важливу зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України Епіфанієм, обговоривши підтримку воїнів та духовну стійкість народу під час війни. Він підкреслив, що віра допомагає українцям вистояти та зберігати внутрішню силу й надію на перемогу.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ОП.
Зустріч Буданова з митрополитом Епіфанієм
Буданов наголосив, що Росія прагне не лише захопити українську землю, а й підірвати духовну ідентичність держави, тому підтримка Церкви важлива для моральної та духовної оборони суспільства.
"Українська помісна церква підтримує воїнів і їхні родини, об'єднує людей навколо спільних цінностей і духовної стійкості. Церква залишається поруч із народом і державою у цей непростий час", — зазначив Буданов.
Під час зустрічі керівник ОП і Предстоятель ПЦУ обговорили молитовну опіку за українських воїнів і захист духовної свободи країни.
"Дякую Блаженнійшому за мудрі слова та молитви за нашу державу, воїнів і народ", — додав очільник ОП.
Попередні заяви Буданова
Керівник Офісу Президента заявив, що повністю вирішити питання мобілізації в країні до завершення війни буде неможливо. Він підкреслив, що подібні труднощі були характерні й для інших держав у часи конфліктів.
Буданов також попередив про можливе зростання кількості терактів на території України, зазначивши, що Росія може продовжувати використовувати такі методи для дестабілізації внутрішньої ситуації.
Водночас керівник ОП висловив упевненість у перспективі мирних переговорів із РФ. За його словами, дипломатичний трек може дати позитивні результати та стати кроком до завершення війни, навіть попри триваючі бойові дії на фронті.
