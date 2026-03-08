Відео
Головна Новини дня Буданов провів важливу зустріч з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм

Буданов провів важливу зустріч з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 09:52
Буданов зустрівся з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм — деталі
Кирило Буданов з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов провів важливу зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України Епіфанієм, обговоривши підтримку воїнів та духовну стійкість народу під час війни. Він підкреслив, що віра допомагає українцям вистояти та зберігати внутрішню силу й надію на перемогу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву керівника ОП.

Читайте також:

Зустріч Буданова з митрополитом Епіфанієм

Буданов наголосив, що Росія прагне не лише захопити українську землю, а й підірвати духовну ідентичність держави, тому підтримка Церкви важлива для моральної та духовної оборони суспільства.

"Українська помісна церква підтримує воїнів і їхні родини, об'єднує людей навколо спільних цінностей і духовної стійкості. Церква залишається поруч із народом і державою у цей непростий час", — зазначив Буданов.

Буданов зустрівся з митрополитом ПЦУ Епіфанієм
Кирило Буданов на зустрічі з Предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Під час зустрічі керівник ОП і Предстоятель ПЦУ обговорили молитовну опіку за українських воїнів і захист духовної свободи країни.

"Дякую Блаженнійшому за мудрі слова та молитви за нашу державу, воїнів і народ", — додав очільник ОП.

Буданов поговорив з митрополитом ПЦУ Епіфанієм
Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот з Telegram

Попередні заяви Буданова

Керівник Офісу Президента заявив, що повністю вирішити питання мобілізації в країні до завершення війни буде неможливо. Він підкреслив, що подібні труднощі були характерні й для інших держав у часи конфліктів.

Буданов також попередив про можливе зростання кількості терактів на території України, зазначивши, що Росія може продовжувати використовувати такі методи для дестабілізації внутрішньої ситуації.

Водночас керівник ОП висловив упевненість у перспективі мирних переговорів із РФ. За його словами, дипломатичний трек може дати позитивні результати та стати кроком до завершення війни, навіть попри триваючі бойові дії на фронті.

Офіс президента ПЦУ Кирило Буданов Митрополит Епіфаній зустріч
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
