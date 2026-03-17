Вплив Буданова визначається не посадою, а його діями: експерт

Кирило Буданова. Фото: Новини.LIVE

Перехід Кирила Буданова до Офісу Президента може стати важливим етапом у формуванні його політичного майбутнього. Такий крок відкриває для нього нові можливості впливу на державні процеси та міжнародні переговори. Водночас це рішення може як зміцнити, так і послабити його політичний капітал — залежно від подальших дій.

Про це заявив політтехнолог Михайло Шейтельман в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як експерт оцінює вплив Буданова

На думку експерта, входження колишнього керівника розвідки у політичну площину свідчить про свідому трансформацію його ролі в державі. Такий крок відкриває для Буданова нові можливості впливу та демонструє його готовність брати політичну відповідальність за ситуацію в країні.

"Ви можете на цій посаді втратити, а можете знайти. Можете розгубити політичний капітал, а можете його заробити — усе залежить від ваших дій. Він (ред. — Буданов) вирішив, що з цієї позиції зможе заробити політичний капітал. Це нормальне, достойне і сильне рішення", — переконаний політтехнолог.

За словами спеціаліста, участь у загальнодержавних процесах і прямі контакти в межах переговорного процесу з ключовими світовими лідерами формують нову політичну вагу Буданова.

"Коли ти відповідаєш за всю країну, тоді з тебе і запит інший, але й політична вага інша, і можливості зовсім інші. Раніше він спілкувався зі своїми військовими, а тепер — з Віткоффом і Рубіо. І у кого тепер політична вага? У Буданова політична вага", — зауважив експерт.

Загалом, на його думку, вплив Буданова визначається не лише посадою, а насамперед його діями. Якщо він і надалі ефективно реалізовуватиме рішення у сфері безпеки та на переговорному напрямку, то зможе ще більше зміцнити власні політичні позиції та рівень підтримки.

Останні заяви Кирила Буданова

Очільник Офісу президента зустрівся з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом у Патріаршому центрі. Під час зустрічі сторони обговорили майбутнє України, зокрема питання післявоєнної відбудови.

Буданов також розповів про результати роботи Координаційного штабу за чотири роки його діяльності. Очільник ОП зазначив, що робота зі створення спецоргану була непростою, але невпинна працю дозволила повернути додому понад 8 тис. громадян з полону РФ.