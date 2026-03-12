Глава ОПУ Кирило Буданов та очільник УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі 12 березня 2026 року. Фото: Буданов/Facebook

У четвер, 12 березня, очільник Офісу президента України Кирило Буданов зустрівся з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом у Патріаршому центрі. Сторони обговорити майбутнє України, зокрема відбудову.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Кирила Буданова.

Зустріч Буданова та глави УГКЦ 12 березня 2026 року. Фото: Буданов/Facebook

Буданов провів зустріч з главою УГКЦ

Буданов повідомив, що сьогодні мав змістовну і важливу розмову з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом у Патріаршому центрі.

Він зазначив, що під час розмови вони пригадали їхню зустріч у березні 2022 року. Буданов зауважив, що тоді ворог стояв на підступах до Києва, і саме внутрішня єдність та спільна відповідальність стали тими факторами, що зламали плани окупантів.

"Сьогодні наш діалог уже про майбутнє: стратегію відбудови України, консолідацію суспільства та зцілення ран, завданих війною. Маємо зробити все, щоб українці поверталися додому і разом розбудовували сильну державу", — наголосив глава Офісу президента.

Водночас він додав, що стійкість держави тримається на фундаменті ідентичності та духовної свободи. Саме тому, за його словами, ворог десятиліттями намагався знищити українську церкву — він розумів, що це один із головних центрів нашої внутрішньої сили.

"Для держави досвід УГКЦ є унікальним. Це церква, яка десятиліттями діяла в глибокому підпіллі, вижила в умовах тотальних репресій радянських спецслужб і залишилася вірною своєму народові. Цей історичний імунітет до окупації та русифікації — те, що робить нас сильнішими сьогодні", — підсумував Буданов.

Скриншот повідомлення Буданов/Facebook

Нещодавно Буданов розповів про результати роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за 4 роки. Він зазначив, що за ці роки штаб провів більш ніж 70 обмінів полоненими.

Нагадаємо, що 8 березня, Кирило Буданов провів важливу зустріч із Предстоятелем Православної Церкви України Епіфанієм. Тоді сторони обговорили підтримку українських військових та духовну стійкість народу під час повномасштабної війни.

Раніше Буданов заявляв, що до завершення війни Україна не зможе вирішити питання мобілізації. За його словами, ця проблема не тільки України, в історії з цим стикалися й інші країни.