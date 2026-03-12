Видео
Главная Новости дня Буданов встретился с главой УГКЦ — говорили о будущем Украины

Буданов встретился с главой УГКЦ — говорили о будущем Украины

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 12:13
Буданов обсудил будущее Украины с главой УГКЦ 12 марта
Глава ОПУ Кирилл Буданов и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время встречи 12 марта 2026 года. Фото: Буданов/Facebook

Сегодня, 12 марта, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов провел встречу с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом. Они обсудили стратегию восстановления Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Читайте также:
Зустріч Буданова та глави УГКЦ
Встреча Буданова и главы УГКЦ 12 марта 2026 года. Фото: Буданов/Facebook

Буданов провел встречу с главой УГКЦ

Буданов сообщил, что сегодня имел содержательную и важную беседу с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом в Патриаршем центре.

Он отметил, что во время разговора они вспомнили их встречу в марте 2022 года. Буданов отметил, что тогда враг стоял на подступах к Киеву, и именно внутреннее единство и общая ответственность стали теми факторами, которые сломали планы оккупантов.

"Сегодня наш диалог уже о будущем: стратегии восстановления Украины, консолидации общества и исцелении ран, нанесенных войной. Должны сделать все, чтобы украинцы возвращались домой и вместе развивали сильное государство", — подчеркнул глава Офиса президента.

В то же время он добавил, что устойчивость государства держится на фундаменте идентичности и духовной свободы. Именно поэтому, по его словам, враг десятилетиями пытался уничтожить украинскую церковь — он понимал, что это один из главных центров нашей внутренней силы.

"Для государства опыт УГКЦ является уникальным. Это церковь, которая десятилетиями действовала в глубоком подполье, выжила в условиях тотальных репрессий советских спецслужб и осталась верной своему народу. Этот исторический иммунитет к оккупации и русификации — то, что делает нас сильнее сегодня", — подытожил Буданов.

Буданов зустрівся з главою УГКЦ 12 березня
Скриншот сообщения Буданов/Facebook

Недавно Буданов рассказал о результатах работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными за 4 года. Он отметил, что за эти годы штаб провел более 70 обменов пленными.

Напомним, что 8 марта, Кирилл Буданов провел важную встречу с Предстоятелем Православной Церкви Украины Епифанием. Тогда стороны обсудили поддержку украинских военных и духовную стойкость народа во время полномасштабной войны.

Ранее Буданов заявлял, что до завершения войны Украина не сможет решить вопрос мобилизации. По его словам, эта проблема не только Украины, в истории с этим сталкивались и другие страны.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
