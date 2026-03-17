Влияние Буданова определяется не должностью, а его действиями: эксперт

Влияние Буданова определяется не должностью, а его действиями: эксперт

Дата публикации 17 марта 2026 17:02
Кирилл Буданова. Фото: Новини.LIVE

Переход Кирилла Буданова в Офис Президента может стать важным этапом в формировании его политического будущего. Такой шаг открывает для него новые возможности влияния на государственные процессы и международные переговоры. В то же время это решение может как укрепить, так и ослабить его политический капитал — в зависимости от дальнейших действий.

Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью Наталье Мосейчук, передает Новини.LIVE.

Как эксперт оценивает влияние Буданова

По мнению эксперта, вхождение бывшего руководителя разведки в политическую плоскость свидетельствует о сознательной трансформации его роли в государстве. Такой шаг открывает для Буданова новые возможности влияния и демонстрирует его готовность брать политическую ответственность за ситуацию в стране.

"Вы можете на этой должности потерять, а можете найти. Можете растерять политический капитал, а можете его заработать — все зависит от ваших действий. Он (ред. — Буданов) решил, что с этой позиции сможет заработать политический капитал. Это нормальное, достойное и сильное решение", — убежден политтехнолог.

По словам специалиста, участие в общегосударственных процессах и прямые контакты в рамках переговорного процесса с ключевыми мировыми лидерами формируют новый политический вес Буданова.

"Когда ты отвечаешь за всю страну, тогда с тебя и запрос другой, но и политический вес другой, и возможности совсем другие. Раньше он общался со своими военными, а теперь — с Уиткоффом и Рубио. И у кого теперь политический вес? У Буданова политический вес", — отметил эксперт.

В целом, по его мнению, влияние Буданова определяется не только должностью, а прежде всего его действиями. Если он и в дальнейшем будет эффективно реализовывать решения в сфере безопасности и на переговорном направлении, то сможет еще больше укрепить собственные политические позиции и уровень поддержки.

Последние заявления Кирилла Буданова

Глава Офиса президента встретился с главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Святославом в Патриаршем центре. Во время встречи стороны обсудили будущее Украины, в частности вопросы послевоенного восстановления.

Буданов также рассказал о результатах работы Координационного штаба за четыре года его деятельности. Глава ОП отметил, что работа по созданию спецоргана была непростой, но неустанный труд позволил вернуть домой более 8 тыс. граждан из плена РФ.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
