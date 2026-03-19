Блогер о феномене Буданова: украинцы хотят военных во власти

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Приход Кирилла Буданова на должность руководителя Офиса президента стал настоящим "социальным успокоением для Украины". Это назначение напрямую связано с запросом украинского общества на военных во власти.

Как сообщает Новини.LIVE, блогер Михаил Шнайдер разобрал природу так называемого "Феномена Буданова" на собственной странице в Facebook.

Украинцы имеют запрос на военных во власти

"Около 80% граждан хотят видеть военных на государственных должностях. И поскольку это назначение соответствовало ожиданиям людей, оно закономерно трансформировалось в высокие рейтинги поддержки и доверие к самому Буданову", — отметил Шнайдер.

Он считает, что феномен растущего доверия к людям с боевым опытом объясняется тем, что украинцы все чаще видят в них как гарантию безопасности и защиты, так и способность эффективно управлять государством.

"Украинское общество ищет опору у тех, кто дает ощущение безопасности. И военные на примере Буданова естественно и в дальнейшем будут становиться носителями этого доверия", — убежден блогер.

По его словам, эта тенденция может существенно повлиять на формирование будущего политического ландшафта Украины.

В то же время, по мнению Шнайдера, главным вызовом остается способность государства эффективно интегрировать военных в гражданские управленческие процессы.

Отметим, ранее европейские аналитики назвали Буданова политиком нового поколения. По их словам, он не имеет "советского политического багажа". Новый руководитель ОПУ демонстрирует более стратегический и адаптивный тип мышления.

В то же время политолог Кирилл Сазонов считает, что с приходом Буданова Офис президента, правительство и Верховная Рада работают во взаимодействии. Он стал не просто кадровой ротацией, а изменил управленческую модель на Банковой.