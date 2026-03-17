Европейские аналитики назвали Буданова политиком нового поколения

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facbook/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов — представитель нового поколения политических лидеров, которые формировались уже после распада СССР и не имеют "советского политического багажа". Именно поэтому он демонстрирует другой тип мышления — более стратегический и адаптивный к современным вызовам.

Об этом говорится в аналитическом материале европейского проекта Waronomics, передает Новини.LIVE.

Реклама

Буданов — политик нового поколения

Авторы отмечают, что значительная часть нынешних западных политиков до сих пор мыслит в логике холодной войны или постсоветского периода. В то же время современная геополитическая конкуренция требует нового поколения лидеров.

В этом контексте Украина, по мнению аналитиков, демонстрирует пример быстрой генерационной смены элит.

"Посмотрите на Кирилла Буданова, который родился в 1986 году и вырос уже в независимой Украине. У него нет советского политического наследия и привычки работать в авторитарных системах. Это поколение четко понимает, за что именно оно борется", — пишет автор материала.

Аналитики подчеркивают, что политики нового поколения, сформированные уже в условиях трансформации государства, способны действовать быстрее и решительнее — как в сфере безопасности, так и в государственном управлении. В условиях войны за независимость они лучше понимают современную безопасностную реальность.

По мнению авторов Waronomics, Украина сейчас переживает ускоренную смену поколений в политическом руководстве, и появление таких фигур, как Буданов, является частью этой трансформации.

Ранее военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов заявил, что глава ОП Кирилл Буданов положительно повлиял на сотрудничество Офиса Президента, правительства и Верховной Рады.

Кроме того, блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий также заявил, что глава ОП Кирилл Буданов активизировал возвращение военнопленных. Он нарушил традиционные мировые практики.