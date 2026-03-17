Європейські аналітики назвали Буданова політиком нової генерації

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов — представник нового покоління політичних лідерів, які формувалися вже після розпаду СРСР та не мають "радянського політичного багажу". Саме тому він демонструє інший тип мислення — більш стратегічний і адаптивний до сучасних викликів.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі європейського проєкту Waronomics, передає Новини.LIVE.

Буданов — політик нової генерації

Автори зазначають, що значна частина нинішніх західних політиків досі мислить у логіці холодної війни або пострадянського періоду. Водночас сучасна геополітична конкуренція потребує нового покоління лідерів.

У цьому контексті Україна, на думку аналітиків, демонструє приклад швидкої генераційної зміни еліт.

"Подивіться на Кирила Буданова, який народився у 1986 році і виріс уже в незалежній Україні. У нього немає радянського політичного спадку і звички працювати в авторитарних системах. Це покоління чітко розуміє, за що саме воно бореться", — пише автор матеріалу.

Аналітики підкреслюють, що політики нового покоління, сформовані вже в умовах трансформації держави, здатні діяти швидше й рішучіше — як у сфері безпеки, так і в державному управлінні. В умовах війни за незалежність вони краще розуміють сучасну безпекову реальність.

На думку авторів Waronomics, Україна нині переживає прискорену зміну поколінь у політичному керівництві, і поява таких фігур, як Буданов, є частиною цієї трансформації.

Раніше військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов заявив, що очільник ОП Кирило Буданов позитивно вплинув на співпрацю Офісу Президента, уряду та Верховної Ради.

Крім того, блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький також заявив, що голова ОП Кирило Буданов активізував повернення військовополонених. Він порушив традиційні світові практики.