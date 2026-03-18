Социолог объяснил "Феномен Буданова" высоким уровнем доверия

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Глава социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович объяснил повышение рейтинга власти "феноменом Буданова", который базируется на высоком доверии к военным. Следовательно, около 80% украинцев считают, что военные должны идти во власть и возглавлять государственные структуры.

Об этом Антипович рассказал в интервью Deutsche Welle.

Социолог о высоком уровне доверия к Буданову

"80% украинцев говорят, что военные должны участвовать в выборах. Военные должны идти во власть, военные должны возглавлять государственные должности в Украине", — отмечает социолог.

В то же время Антипович отмечает, что переход от жесткой армейской вертикали к гражданскому управлению требует адаптации. Ведь в государственной системе важно не просто отдавать приказы, а находить компромиссы между различными ветвями власти.

"Может ли быть военный, или там профессиональный военный премьер-министром? Вопрос. Ведь нужно разбираться в экономике, нужно как-то не директивно, а управлять каким-то механизмом государственным, в котором очень много министерств, каких-то линий, Верховная Рада, какие-то комитеты, законы. Это же не вертикаль, которую военный по приказу выполняет. Появляются вопросы. То же самое будет и в отношении президента, то же будет и в отношении парламента", — говорит Антипович.

Таким образом уровень доверия к военным, в частности к Кириллу Буданову, может выполнять роль общественного запроса на "силовое лидерство" в условиях войны. Вместе с тем, практическая адаптация военного стиля управления к гражданским институтам — это новый опыт для системы, который требует особого внимания.

Стоит заметить, что Кирилл Буданов более 5 лет руководил Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По словам аналитиков, под руководством Буданова ГУР трансформировался от специализированной и малоизвестной структуры до одной из самых известных и авторитетных разведок.

Недавно политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что переход Кирилла Буданова в Офис президента открывает ему новые пути влияния на политику и международные дела. По его мнению, это может стать важным шагом для карьеры экс-главы ГУР, но в то же время несет риски.

В то же время европейские эксперты отмечают Кирилла Буданова как политика нового поколения, сформированного после распада СССР. По их словам, он отличается современным, стратегическим подходом и способностью быстро реагировать на вызовы.

Ранее военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов отмечал, что после перехода Кирилла Буданова в Офис президента сотрудничество между правительством и Верховной Радой улучшилось. По его наблюдениям, теперь парламент и Кабмин работают более согласованно и без постоянного давления через мессенджеры.