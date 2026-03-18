Соціолог пояснив "Феномен Буданова" високим рівнем довіри

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Очільник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович пояснив підвищення рейтингу влади "феноменом Буданова", який базується на високій довірі до військових. Відтак, близько 80% українців вважають, що військові повинні йти у владу та очолювати державні структури.

Про це Антипович розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

Соціолог про високий рівень довіри до Буданова

"80% українців кажуть, що військові повинні брати участь у виборах. Військові повинні йти у владу, військові повинні очолювати державні посади в Україні", — зазначає соціолог.

Водночас Антипович зауважує, що перехід від жорсткої армійської вертикалі до цивільного управління потребує адаптації. Адже в державній системі важливо не просто віддавати накази, а знаходити компроміси між різними гілками влади.

"Чи може бути військовий, чи там професійний військовий прем'єр-міністром? Питання. Адже потрібно розумітися на економіці, потрібно якось не директивно, а управляти якимось механізмом державним, в якому дуже багато міністерств, якихось ліній, Верховна Рада, якісь комітети, закони. Це ж не вертикаль, яку військовий за наказом виконує. З'являються питання. Те саме буде і щодо президента, те саме буде і щодо парламенту", — каже Антипович.

Таким чином рівень довіри до військових, зокрема до Кирила Буданова, може виконувати роль суспільного запиту на "силове лідерство" в умовах війни. Разом з тим, практична адаптація військового стилю управління до цивільних інституцій — це новий досвід для системи, який потребує особливої уваги.

Варто зауважити, що Кирило Буданов більш ніж 5 років керував Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. За словами аналітиків, під керівництвом Буданова ГУР трансформувався від спеціалізованої та маловідомої структури до однієї з найвідоміших і найавторитетніших розвідок.

Нещодавно політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що перехід Кирила Буданова до Офісу президента відкриває йому нові шляхи впливу на політику та міжнародні справи. На його думку, це може стати важливим кроком для кар’єри ексочільника ГУР, але водночас несе ризики.

Водночас європейські експерти відзначають Кирила Буданова як політика нового покоління, сформованого після розпаду СРСР. За їхніми словами, він відрізняється сучасним, стратегічним підходом і здатністю швидко реагувати на виклики.

Раніше військовослужбовець ЗСУ, політолог та блогер Кирило Сазонов зазначав, що після переходу Кирила Буданова до Офісу президента співпраця між урядом і Верховною Радою покращилася. За його спостереженнями, тепер парламент і Кабмін працюють більш узгоджено і без постійного тиску через месенджери.