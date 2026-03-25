Україна
Буданов: Україна працює над розширенням присутності в Африці

Буданов: Україна працює над розширенням присутності в Африці

Дата публікації: 25 березня 2026 13:08
Буданов: Україна працює над розширенням присутності в Африці
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті.

Про це розповів голова Офісу президента Кирило Буданов під час міжвідомчої координаційної наради, присвяченої цій тематиці.

Участь у нараді під головуванням керівника ОП взяли міністр закордонних справ, представники Офісу президента, Кабінету Міністрів, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО, а також фахівці із ситуації на Африканському континенті.

"Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця, відстоювати власну суб'єктність по всьому світу й таким чином просувати власні економічні, безпекові та інші інтереси в будь-якій точці планети", — наголосив Буданов.

Він додав, що в попередні роки українські фахівці різних профілів були недостатньо залучені до забезпечення інтересів України у Африці.

Учасники наради визначили перелік пріоритетних країн на Африканському континенті (регіон Магрибу та Підсахарської Африки), а також держави, міжнародні організації та регіональні об’єднання, фінансові механізми яких можуть бути використані для просування інтересів України в регіоні.

За результатами наради її учасники погодили проєкт плану заходів із реалізації ухвалених рішень і рекомендували подати його на розгляд Кабінету Міністрів. Після цього відповідні міністерства й відомства отримають доручення щодо забезпечення належного та своєчасного виконання цього плану.

Зазначимо, речник ГУР та заступник голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Буданов займається підготовкою до обмінів полоненими. Ця тема залишається пріоритетною під час усіх переговорів. Юсов зауважив, що обміни обовʼязково продовжаться.

А ексглава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що в питаннях гарантій безпеки Буданову можна довіряти. Також він зазначив, що наразі залишається питання їх тривалості. Процес формування дієвих гарантій триває, але основними залишаються спроможності України.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
