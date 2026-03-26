Буданов назвал первые шаги на посту главы Совета предпринимательства

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов также возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства. На этой должности прежде всего он планирует узнать проблемы, которые волнуют людей. Уже на основе этого Буданов будет формировать собственные приоритеты в работе.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 26 марта.

Что планирует делать Буданов на новой должности

Кирилл Буданов отметил, что прежде всего на новой должности он планирует услышать мнение людей и понять, что им нужно. Только после этого руководитель Совета по вопросам поддержки предпринимательства определит свои дальнейшие шаги.

"Для начала — послушаю, какие у людей есть проблемы, и посмотрим, что из этого и каким образом мы сможем решить. Думаю, что-то мы решим", — сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что попытается помочь решить проблемы, касающиеся Верховной Рады. В то же время Буданов отметил, что парламентского кризиса не существует. Есть только вопросы, над которыми надо работать.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилла Баданова назначили главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства 25 марта. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Заместителями Буданова стали Ирина Мудрая и Алексей Соболев.

