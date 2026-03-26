Главная Новости дня Буданов назвал первые шаги на посту главы Совета предпринимательства

Буданов назвал первые шаги на посту главы Совета предпринимательства

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 20:00
Буданов назвал первые шаги на посту главы Совета предпринимательства
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов также возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства. На этой должности прежде всего он планирует узнать проблемы, которые волнуют людей. Уже на основе этого Буданов будет формировать собственные приоритеты в работе.

Об этом Кирилл Буданов заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 26 марта.

Что планирует делать Буданов на новой должности

Кирилл Буданов отметил, что прежде всего на новой должности он планирует услышать мнение людей и понять, что им нужно. Только после этого руководитель Совета по вопросам поддержки предпринимательства определит свои дальнейшие шаги.

"Для начала — послушаю, какие у людей есть проблемы, и посмотрим, что из этого и каким образом мы сможем решить. Думаю, что-то мы решим", — сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что попытается помочь решить проблемы, касающиеся Верховной Рады. В то же время Буданов отметил, что парламентского кризиса не существует. Есть только вопросы, над которыми надо работать.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилла Баданова назначили главой Совета по вопросам поддержки предпринимательства 25 марта. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Заместителями Буданова стали Ирина Мудрая и Алексей Соболев.

Также мы рассказывали о том, что глава ОП высказался относительно присутствия Украины на Африканском континенте. Буданов анонсировал разработку стратегии расширения отношений. По его словам, Киев поставил перед собой цель защищать украинский интерес в этой части мира.

Кроме того, мы писали о том, что украинская переговорная группа во главе с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым возвращается к активной работе над переговорами. Пауза, возникшая в процессе, произошла из-за международных событий. В частности, речь идет о войне на Ближнем Востоке.

Кирилл Буданов предприниматели должность
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
