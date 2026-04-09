Украина обязана стать великой страной: Буданов на встрече со студентами

Дата публикации 9 апреля 2026 12:45
Кирилл Буданов на встрече со студентами. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов встретился и поговорил со студентами Kyiv School of Economics. Он выразил убеждение, что небольшие страны не имеют роскоши быть слабыми.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал Кирилл Буданов.

Встреча Буданова со студентами

"На днях имел интересную и откровенную беседу со студентами Kyiv School of Economics. Говорили о вещах, которые не всегда приятны, но всегда правдивы", —  рассказал Буданов.

В ответ на вопросы аудитории он выразил убеждение, что небольшие страны не имеют роскоши быть слабыми и при этом сохраняться на карте мира как полноценный субъект.

null
Студенты на встрече с Кириллом Будановым. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
null
Кирилл Буданов во время разговора со студентами. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель ОПУ отметил, что мир становится все более сложным и непредсказуемым. Если хотим выжить в нем и иметь сильный голос, мы должны осуществить новую индустриализацию, изобретать и внедрять новые технологии.

"Это непростой, но безальтернативный путь. Поэтому мы должны действовать, двигаться в этом направлении несмотря ни на что. И студенты во все времена были двигателями таких изменений. Действие — основа всего: из действий и их последствий состоит этот мир, и только действие приведет к результату, как бы трудно ни было", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также подчеркнул, что был приятно удивлен глубиной и актуальностью вопросов, которые задавали студенты. Поэтому и со своей стороны был максимально откровенным.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля Буданов обсудил сотрудничество ОП и парламента с председателями комитетов Верховной Рады. Основной темой стала координация действий и обеспечение поддержки ключевых законопроектов.

Также руководитель ОПУ отмечал, что важным условием победы является сильная экономика. По его словам, это стратегический фактор успеха в войне и интеграции в мировые рынки.

