Украина обязана стать великой страной: Буданов на встрече со студентами

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов встретился и поговорил со студентами Kyiv School of Economics. Он выразил убеждение, что небольшие страны не имеют роскоши быть слабыми.

Кирилл Буданов

Встреча Буданова со студентами

"На днях имел интересную и откровенную беседу со студентами Kyiv School of Economics. Говорили о вещах, которые не всегда приятны, но всегда правдивы", — рассказал Буданов.

В ответ на вопросы аудитории он выразил убеждение, что небольшие страны не имеют роскоши быть слабыми и при этом сохраняться на карте мира как полноценный субъект.

Руководитель ОПУ отметил, что мир становится все более сложным и непредсказуемым. Если хотим выжить в нем и иметь сильный голос, мы должны осуществить новую индустриализацию, изобретать и внедрять новые технологии.

"Это непростой, но безальтернативный путь. Поэтому мы должны действовать, двигаться в этом направлении несмотря ни на что. И студенты во все времена были двигателями таких изменений. Действие — основа всего: из действий и их последствий состоит этот мир, и только действие приведет к результату, как бы трудно ни было", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также подчеркнул, что был приятно удивлен глубиной и актуальностью вопросов, которые задавали студенты. Поэтому и со своей стороны был максимально откровенным.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 апреля Буданов обсудил сотрудничество ОП и парламента с председателями комитетов Верховной Рады. Основной темой стала координация действий и обеспечение поддержки ключевых законопроектов.

Также руководитель ОПУ отмечал, что важным условием победы является сильная экономика. По его словам, это стратегический фактор успеха в войне и интеграции в мировые рынки.