Україна зобовʼязана стати великою країною: Буданов на зустрічі зі студентами

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зустрівся та поговорив зі студентами Kyiv School of Economics. Він висловив переконання, що невеликі країни не мають розкоші бути слабкими.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів Кирило Буданов.

Зустріч Буданова зі студентами

"Днями мав цікаву та відверту розмову зі студентами Kyiv School of Economics. Говорили про речі, які не завжди приємні, але завжди правдиві.У відповідь на запитання аудиторії висловив переконання, що невеликі країни не мають розкоші бути слабкими і при цьому зберігатися на мапі світу як повноцінний субʼєкт", — сказав Буданов.

