Припиняти не будемо: Буданов про удари ЗСУ по Росії

Кирило Буданов заявив, що Україна не буде припиняти удари по Росії.

Буданов про удари по РФ: "Припиняти не будемо"

Глава Офісу президента зазначив, що запити від партнерів щодо припинення ударів по енергетиці по РФ дійсно є, але Україна веде війну, тому відмовлятися від таких атак не буде.

Буданов також нагадав, що Україна ще з 2022 року стикалася з тим, що партнери просили не використовувати їхню зброю по території РФ.

Їх (союзників, — ред.) можна зрозуміти, це їхня правда. Але ж є і наша правда, і наш національний інтерес.

Новина доповнюється...