Переговори тривають: Буданов анонсував візит делегації США

Очільник ОПУ Кирило Буданов.

Мирні переговори щодо України не поставлені на паузу і продовжують свій розвиток. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, дипломатичний трек залишається активним, а найближчим часом Київ очікує на візит американської делегації, що має надати новий імпульс процесу врегулювання.

Про це Кирило Буданов заявив в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

До України незабаром може прибути американська делегація для нових переговорів

Відповідаючи на запитання журналістки видання Новини.LIVE Галини Остаповець стосовно того, що наразі відбувається навколо переговорного процесу та на якому етапі він знаходиться, очільник Банкової запевнив, що робота не зупинялася.

"Він іде, він не заморожений. В принципі, самі відповіли на цю питання. Він буде продовжуватися", — констатував Буданов.

Окремим важливим етапом у цьому процесі має стати посилення координації дій із головним стратегічним партнером, а саме Сполученими Штатами Америки. Керівник ОП нагадав, що українська влада найближчим часом очікує на прибуття американської делегації. Цю інформацію раніше публічно озвучив і глава держави.

Читайте також:

"Так що це публічно, відома інформація. Ми сподіваємося, на приїзд американськї делегації. Про це сьогодні так само на офіційній частині заходу сказв Володимир Зеленський. Тож сподіваємось на краще", — резюмував Кирило Буданов.

Як уже писали раніше Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявляв, що американська делегація може прибути до України після Великодня. Наразі точної дати немає, оскільки Вашингтон зосереджений на розв'язанні конфлікту з Іраном.

Окремо Кирило Буданов говорив про свої сподівання на переговори. Він переконаний, що дипломатія буде успішною. Попри це Володимир Зеленський зазначав, що кремлівський диктатор Володимир Путін не демонструє своїми діями готовність до миру.

Разом з тим Дональд Трамп заявив, що для миру Україні треба погодитися на умови Росії. Кремль своєю чергою вимагає повну здачу Донбасу, що є неприйнятною умовою для Києва.