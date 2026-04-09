Після Великодня: Зеленський про візит Кушнера і Віткоффа

Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер прибудуть в Україну з візитом. Дату зустрічі визначать вже після великодніх свят.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

"Після Великодніх свят знайдемо дату", — сказав Зеленський, коментуючи потенційний візит Кушнера і Віткоффа до України.

