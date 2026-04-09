После Пасхи: Зеленский о визите Кушнера и Уиткоффа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Украину с визитом. Дату встречи определят уже после пасхальных праздников.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время Конгресса местных и региональных властей.

Визит Виткоффа и Кушнера в Украину

"После Пасхальных праздников найдем дату", — сказал Зеленский, комментируя потенциальный визит Кушнера и Виткоффа в Украину.

Президент пояснил, что сейчас американские переговорщики занимаются вопросом переговоров с Ираном, поэтому точной даты их визита пока нет.

Отметим, 4 апреля о визите Кушнера и Уиткоффа в Киев сообщал Кирилл Буданов.Украина ожидает приезда высокопоставленной делегации США на фоне попыток активизировать мирные переговоры с Россией.

Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Украину. Президент предлагал провести переговоры "по очереди" в Киеве и Москве.

Несмотря на то, что США выступают посредником в мирном диалоге, стороны до сих пор не достигли прорыва. Россия продолжает требовать полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, тогда как Украина настаивает на сохранении нынешней линии фронта.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский рассказывал, что Украина готовит новую встречу с США. Это произойдет или в трехстороннем формате, или с визитом американской делегации в Украину, а потом в Москву.