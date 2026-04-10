Переговоры продолжаются: Буданов анонсировал визит делегации США

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Мирные переговоры по Украине не поставлены на паузу и продолжают свое развитие. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, дипломатический трек остается активным, а в ближайшее время Киев ожидает визит американской делегации, что должно придать новый импульс процессу урегулирования.

Об этом Кирилл Буданов заявил в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

В Украину вскоре может прибыть американская делегация для новых переговоров

Отвечая на вопрос журналистки издания Новини.LIVE Галины Остаповец относительно того, что сейчас происходит вокруг переговорного процесса и на каком этапе он находится, глава Банковой заверил, что работа не останавливалась.

"Он идет, он не заморожен. В принципе, сами ответили на этот вопрос. Он будет продолжаться", — констатировал Буданов.

Отдельным важным этапом в этом процессе должно стать усиление координации действий с главным стратегическим партнером, а именно Соединенными Штатами Америки. Руководитель ОП напомнил, что украинская власть в ближайшее время ожидает прибытия американской делегации. Эту информацию ранее публично озвучил и глава государства.

"Так что это публично, известная информация. Мы надеемся, на приезд американской делегации. Об этом сегодня так же на официальной части мероприятия сказал Владимир Зеленский. Поэтому надеемся на лучшее", — резюмировал Кирилл Буданов.

Как уже писали ранее Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявлял, что американская делегация может прибыть в Украину после Пасхи. Сейчас точной даты нет, поскольку Вашингтон сосредоточен на решении конфликта с Ираном.

Отдельно Кирилл Буданов говорил о своих надеждах на переговоры. Он убежден, что дипломатия будет успешной. Несмотря на это Владимир Зеленский отмечал, что кремлевский диктатор Владимир Путин не демонстрирует своими действиями готовность к миру.

Вместе с тем Дональд Трамп заявил, что для мира Украине надо согласиться на условия России. Кремль в свою очередь требует полную сдачу Донбасса, что является неприемлемым условием для Киева.