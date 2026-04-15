Головна Новини дня Зеленський заявив про намір Кушнера та Віткоффа приїхати в Україну

Зеленський заявив про намір Кушнера та Віткоффа приїхати в Україну

Дата публікації: 15 квітня 2026 01:55
Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Фото: Jacquelyn Martin/AP

Спецпосланник США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планують приїхати в Україну. Українська сторона очікує на цей візит. Щоправда, точна дата прибуття американських посадовців поки що невідома.

Про це під час брифінгу в Норвегії у вівторок, 14 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Що відомо про майбутній візит Кушнера та Віткоффа в Україну

За словами Зеленського, він разом зі своєю командою розмовляв з обома представниками США 1 чи 2 квітня. Розмова була позитивною: і Кушнер, і Віткофф підтвердили, що приїдуть. Для України цей візит важливий. У Москві обидва посадовці були вже багато разів, тоді як у Києві — ні. 

"Ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові... Думаю, вони все ще зосереджені на Ірану, на Близькому Сході. У будь-якому випадку для нас важливо продовжувати співпрацю з американцями", — підсумував президент України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського повідомляв, що Україна та Норвегія підписали декларацію про посилення співпраці в галузі оборони та безпеки. Угоду уклали президент України та прем'єр-міністр Норвегії. Це сталося під час візиту Зеленського в Осло.

Також Новини.LIVE з посиланням на Зеленського писав, що ніч проти 15 квітня в Україні може бути неспокійною. Президент заявив про можливий російський удар. Станом на вечір 14 квітня в українському повітряному просторі вже були "Шахеди".

Володимир Зеленський США Стів Віткофф
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
