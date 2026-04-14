Зеленський попередив про можливу російську атаку найближчої ночі

Росіяни можуть завдати удару по Україні в ніч проти середи, 15 квітня. Станом на вечір 14 квітня в українському повітряному просторі зафіксували дрони типу "Шахед". Також є загроза ракетних атак.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу в Норвегії, передає Новини.LIVE.

Уночі 15 квітня РФ може обстріляти Україну

Голова держави зазначив, що 14 квітня росіяни завдали удару по заправці у Дніпрі. Унаслідок обстрілу є загиблі. Ще близько 30 людей зазнали поранень.

"Сьогодні може статися ще одна російська атака. Зараз багато "Шахедів" у небі над Україною, можуть бути використані ракети, тому маємо забезпечити нашу ППО", — сказав президент України.

Також він подякував Норвегії за підтримку й зазначив, що разом із прем'єр-міністром Стере обговорив співпрацю у виробництві та використанні дронів.

"Покращуємо захист від "Шахедів" і вважаємо, що це треба робити і в Європі. Звісно, ми готові ділитися всім із нашими партнерами, із Норвегією, із приватним сектором та з усіма країнами", — сказав Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський 14 квітня прибув до Осло. Метою візиту є проведення важливих зустрічей. Крім того, президент України анонсував підписання двостороннього документа, який підсилить безпеку.

Також Новини.LIVE писав, що президент України та прем'єр-міністр Норвегії провели спільний брифінг. Це сталося після двосторонньої зустрічі політиків 14 квітня. Політики поспілкувалися із журналістами.