Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський попередив про можливу російську атаку найближчої ночі

Зеленський попередив про можливу російську атаку найближчої ночі

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 22:04
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Росіяни можуть завдати удару по Україні в ніч проти середи, 15 квітня. Станом на вечір 14 квітня в українському повітряному просторі зафіксували дрони типу "Шахед". Також є загроза ракетних атак.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час брифінгу в Норвегії, передає Новини.LIVE.

Уночі 15 квітня РФ може обстріляти Україну

Голова держави зазначив, що 14 квітня росіяни завдали удару по заправці у Дніпрі. Унаслідок обстрілу є загиблі. Ще близько 30 людей зазнали поранень.

"Сьогодні може статися ще одна російська атака. Зараз багато "Шахедів" у небі над Україною, можуть бути використані ракети, тому маємо забезпечити нашу ППО", — сказав президент України.

Також він подякував Норвегії за підтримку й зазначив, що разом із прем'єр-міністром Стере обговорив співпрацю у виробництві та використанні дронів

Читайте також:

"Покращуємо захист від "Шахедів" і вважаємо, що це треба робити і в Європі. Звісно, ми готові ділитися всім із нашими партнерами, із Норвегією, із приватним сектором та з усіма країнами", — сказав Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський 14 квітня прибув до Осло. Метою візиту є проведення важливих зустрічей. Крім того, президент України анонсував підписання двостороннього документа, який підсилить безпеку.

Також Новини.LIVE писав, що президент України та прем'єр-міністр Норвегії провели спільний брифінг. Це сталося після двосторонньої зустрічі політиків 14 квітня. Політики поспілкувалися із журналістами.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації