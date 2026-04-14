Росія атакувала Дніпро та вбила чотирьох людей: фото наслідків
Російські окупанти у вівторок, 14 квітня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 25 отримали поранення. Наразі у лікарнях залишається 21 особа.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Дніпра 14 квітня
Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа.
"Четверо людей загинули, 25 дістали поранень – такі наслідки ворожої атаки на Дніпро", — зазначив Ганжа.
Наразі десять поранених перебувають у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 14 квітня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході.
А упродовж минулої доби загарбники завдали майже 900 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали літня жінка та неповнолітня дівчина.
