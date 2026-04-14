Головна Новини дня Росія атакувала Дніпро та вбила чотирьох людей: фото наслідків

Росія атакувала Дніпро та вбила чотирьох людей: фото наслідків

Дата публікації: 14 квітня 2026 14:02
Наслідки російського обстрілу Дніпра 14 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у вівторок, 14 квітня, атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 25 отримали поранення. Наразі у лікарнях залишається 21 особа.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Внаслідок російського обстрілу сталася пожежа.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 14 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА
Російський удар по Дніпру 14 квітня. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Четверо людей загинули, 25 дістали поранень – такі наслідки ворожої атаки на Дніпро", — зазначив Ганжа.

Медики надають допомогу пораненим. Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російського удару по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА 

Наразі десять поранених перебувають у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи.

Допис Ганжи. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 14 квітня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Сили ППО працювали на півночі, півдні та сході. 

А упродовж минулої доби загарбники завдали майже 900 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали літня жінка та неповнолітня дівчина.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
