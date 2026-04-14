Масована атака РФ на Україну: Сили ППО знищили 115 цілей

Робота Сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 14 квітня російські армійці завдали удару по Україні ракетами та дронами. Вибухи лунали у низці міст та областей. Українським захисникам вдалося знищити понад 100 дронів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Обстріл України: сили ППО збили понад 100 ворожих цілей

У ніч проти 14 квітня (з 18:00 13 квітня) російські війська здійснили чергову повітряну атаку по території України, застосувавши ракети та велику кількість ударних безпілотників.

Основний удар було спрямовано з різних напрямків, зокрема з території РФ та тимчасово окупованих територій.

Українські сили оборони відбивали напад із застосуванням авіації, ППО, підрозділів РЕБ, безпілотних систем і мобільних вогневих груп.

За даними Повітряних сил ЗСУ, противник випустив чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 із ТОТ Донецької області та 129 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших моделей.

Дрони запускалися з напрямків — Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із ТОТ Донецька та району Чауди в окупованому Криму. Близько 90 із них становили "Шахеди".

Станом на 8:00 14 квітня українська ППО збила або подавила одну керовану авіаційну ракету та 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, зафіксовано 12 влучань ударних БпЛА у 8 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 5 місцях.

Наразі інформація щодо трьох ракет РФ уточнюється.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Telegram

Новини.LIVE інформували, що протягом доби російські війська атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі серед цивільного населення. Крім того, зафіксовано значні руйнування.

Новини.LIVE також повідомляли, що 13 квітня у Запорізькому районі внаслідок чергової російської атаки поранення отримала жінка. Загалом протягом доби окупаційні війська завдали сотні ударів по населених пунктах області, включно з авіаційними ударами та масованим застосуванням дронів. Під вогнем опинилися десятки міст і сіл, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе та інші.