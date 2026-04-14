Травмовано пенсіонерку та підлітка: РФ атакувала Запорізьку область

Рятувальники гасять пожежу.

Російські війська продовжують інтенсивний терор Запорізької області, завдавши майже дев'ятсот ударів по десятках населених пунктів регіону за минулу добу. Внаслідок масованих атак постраждали двоє цивільних осіб — літня жінка та неповнолітня дівчина, а також зафіксовано численні руйнування інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських атак по Запорізькій області

Протягом останньої доби російські війська не припиняли масованих обстрілів території Запорізької області. Загалом окупанти завдали 875 ударів, під вогнем опинилися 45 населених пунктів регіону. Головною мішенню агресора знову стало мирне населення та цивільна інфраструктура.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, внаслідок ворожих атак по самому Запоріжжю та Запорізькому району травмовано двох мирних мешканок. Поранення отримали 86-річна жінка та 17-річна дівчина. Наразі їм надається необхідна медична та психологічна допомога.

Ворог дуже активно застосовував безпілотні літальні апарати. Близько 600 дронів різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Приморське та ще понад двадцять міст і сіл області. Окрім цього, російська авіація здійснила двадцять ударів по Новомиколаївці, Зарічному, Ясній Поляні, Білогір'ю та низці інших населених пунктів, завдаючи ударів з повітря.

Артилерійський терор також не вщухав ні вдень, ні вночі. Зафіксовано 251 артилерійський удар по Гуляйполю, Оріхову, Малій Токмачці, Чарівному, Степногірську, Павлівці та іншим прифронтовим селам. Ще чотири рази окупанти застосували реактивні системи залпового вогню по Малокатеринівці, Новоандріївці, Новоселівці та Гіркому.

До правоохоронних органів та місцевої влади надійшло 76 офіційних повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, руйнування житлових будинків та понівечені автівки.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, Запорізька область щоденно перебуває під атаками російських військ. Вчора в ОВА повідомили про понад 800 атак з боку ворога, які призвели до поранення у трьох мирних мешканців.

Також кілька днів тому у Запорізькій області поранення дістала жінка. Росія завдала удару дронами, артилерією та РСЗВ.